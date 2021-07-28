أولمبياد طوكيو 2020 - جدول أبرز المرشحين المصريين للمنافسة على ميدالية

تستمر المنافسات المصرية حتى اليوم الأخير من أولمبياد طوكيو وحققت مصر إلى الآن ميداليتين برونزيتين عن طريق سيف عيسى وهداية ملاك في رياضة التايكوندو.

كان سيف عيسى أحد أبرز المرشحين المصريين للمنافسة على ميدالية، بالإضافة إلى هداية ملاك رغم تغيير وزنها وصعوبة الأمر لكن خبراتها وحصدها لبرونزية ريو 2016 جعلوا الحلم يتحول لحقيقة بإضافة ميدالية جديدة.

بينما عزمي محيلبة لاعب الرماية فقد حظوظه في حصد ميدالية بأولمبياد طوكيو رغم كون أحد أبرز المرشحين.

ويستعرض لكم FilGoal.com جدول أبرز المرشحين المصريين للمنافسة على ميدالية في أولمبياد طوكيو.

الكاراتيه

تم إدراج رياضة الكاراتيه في الأولمبياد للمرة الأولى وهي من الرياضات التي تتميز مصر فيها.

علي الصاوي وجيانا فاروق أبرز اسمين في البعثة المصرية لحصد ميدالية، وتشارك مصر في الكاراتيه بـ 5 لاعبين لجميعهم حظوظ في المنافسة.

(5:05 فجر الخميس 5 أغسطس) علي الصاوي

(5:28 فجر الجمعة 6 أغسطس) جيانا فاروق

المصارعة

دائما ما تدخل رياضة المصارعة دائرة الترشيحات للمنافسة على ميدالية أولمبية ولكن لقرعة المنافسات دور كبير في تحديد مصير كل لاعب.

تشارك مصر بكل من (عبد اللطيف منيع - محمد كيشو - محمد متولي - هيثم محمود) في المصارعة الرومانية، بينما كل من (عمرو رضا - ضياء الدين - إيناس خورشيد - سمر حمزة) في المصارعة الحرة.

وكان الثنائي سمر حمزة وإيناس خورشيد قريبين من تحقيق ميدالية سابقة.

وتقام منافسات المصريين في المصارعة يوميا من الأحد 1 أغسطس إلى الجمعة 6 أغسطس.

الخماسي الحديث

تشارك مصر في منافسات الخماسي الحديث باثنين من اللاعبين في منافسات الرجال ومثلهم في السيدات.

وحصل أحمد الجندي على برونزية بطولة العالم التي أقيمت الشهر الماضي مما يجعله أبرز المرشحين للمنافسة على ميدالية.

(9:30 صباح الخميس 5 أغسطس) أحمد الجندي في منافسات السلاح

(السبت 7 أغسطس) استكمال باقي المنافسات السباحة والفروسية والجري والرماية.

ألعاب القوى

كان إيهاب عبد الرحمن لاعب رمي الرمح أبرز المرشحين لحصد ميدالية في أولمبياد ريو 2016 قبل أن يغيب بسبب الإيقاف.

يعود إيهاب عبد الرحمن بعد غياب 4 سنوات لكنه لا يزال ضمن المرشحين للمنافسة.

(2:05 فجر الأربعاء 4 أغسطس) منافسات رمي الرمح

الملاكمة

تشارك مصر في رياضة الملاكمة بالثنائي عبد الرحمن عرابي ويسري رزق الله، لكن القرعة أوقعت الثنائي في طريق صعب ولا تزال الآمال معلقة رغم ذلك.

(11:51 صباح الخميس 29 يوليو) يسري رزق الله في دور الـ 16 وفي حال فوزه يلعب صباح الأحد 1 أغسطس