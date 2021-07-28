أولمبياد طوكيو 2020 - الدنمارك تواصل تفوقها في مجموعة مصر لليد بالفوز على البحرين

واصل منتخب الدنمارك لرجال كرة اليد تفوقه في المجموعة التي تضم مصر بعد تحقيق الانتصار الثالث على التوالي وهذه المرة أمام البحرين.

تغلب منتخب الدنمارك على البحرين بنتيجة 31-21 ضمن مباريات الجولة الثالثة.

وحافظت الدنمارك على الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط من 3 مباريات.

بينما يأتي منتخب السويد في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من مباراتين وقبل مواجهة البرتغال المقامة حاليا.

ويلعب منتخب مصر أمام اليابان في الساعة 7:15 من صباح اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثالثة.

ويتأهل أول 4 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي والذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

وكان منتخب مصر قد فاز على البرتغال في المباراة الافتتاحية قبل أن يخسر من الدنمارك في الجولة الثانية.