مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نميل لاحترام جدول الدوري.. لا مشكلة في اللعب دون لاعبين الأولمبي

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن النادي يميل لاحترام جدول الدوري الموضوع سلفا، حتى في حال تأهل منتخب مصر الأولمبي للدور الثاني من أولمبياد طوكيو 2020.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لا نريد الحديث عن مصير الدوري قبل مباراة منتخب مصر الأولمبي المصيرية ضد أستراليا".

وشدد "ولكننا نميل لاحترام جدول الدوري الموضوع سلفا".

وأكمل "لا مشكلة لدينا في خوض مباريات الدوري دون لاعبينا المنضمين للمنتخب الأولمبي".

ويضم المنتخب الأولمبي من الزمالك كل من محمود حمدي "الونش"، وإمام عاشور، وأحمد فتوح، ومحمد عبد السلام.

في وقت سابق، كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم عن موعد نهاية الدوري المصري هذا الموسم.

وقال مجاهد لـFilGoal.com: "الدوري سينتهي يوم 26 أغسطس المقبل في حالة خسارة منتخب مصر الأولمبي أمام أستراليا وتوديعه لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020".

وأضاف "أما في حالة تأهل المنتخب للدور الثاني سينتهي الدوري يوم 20 سبتمبر المقبل".

وأكمل "على أن يتم استئناف مباريات الدوري يوم 9 أغسطس بدلا من 2 أغسطس".

وأتم تصريحاته "وهذا ما تم إبلاغه لكل الأندية خلال اجتماعهم مع اتحاد الكرة قبل انطلاق الأولمبياد".

يذكر أن المنتخب المصري الأولمبي خسر مباراته الثانية أمام المنتخب الأرجنتيني بهدف مقابل لاشئ في مباريات كرة القدم رجال ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

بفوزها على أستراليا، ارتقت إسبانيا لصدارة ترتيب المجموعة الثالثة ورصيدها 4 نقاط تليها أستراليا برصيد 3 نقاط مثل الأرجنتين الثالثة.

بينما تحتل مصر المركز الرابع في ترتيب المجموعة ورصيدها نقطة.

وتنتهي مباريات المجموعة يوم الأربعاء حين تلعب مصر ضد أستراليا وتواجه إسبانيا فريق الأرجنتين.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وفي الدوري، وعلى صراع الصدارة، رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 55 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر، ولا يزال يتبقى للأحمر مباراتين مؤجلتين.

video:1