أولمبياد طوكيو 2020 - تاريخ جديد في السلاح ونهاية مشوار عمر عصر في منافسات تنس الطاولة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمنافسات بعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020 فجر وصباح الأربعاء.

وتقام فجر وصباح الأربعاء العديد من المنافسات وإليكم مواعيدها..

تنس الطاولة

1:00 ظهرا (تنس طاولة) عمر عصر -الدور ربع النهائي ضد الصيني الأسطوري ما لونج

ما لونج يفوز بالشوط الخامس 11-6 ويتأهل للدور نصف النهائي، نهاية مشوار عمر عصر في المنافسات.

عمر عصر يقلص الفارق في الأشواط بعد الفوز بالشوط الرابع 13-11

الصيني ما لونج يفوز بالشوط الثالث بنتيجة 11-6.

عمر عصر يتأخر بشوطين بلا مقابل بعد خسارة الشوط الثاني بنتيجة 9-11

عمر عصر يتأخر في النتبجة بشوط مقابل لا شيء بعد خسارة الشوط الأول بنتيجة 7-11.

انطلاق المباراة

السباحة 100 متر حرة

أنهت فريدة عثمان سباقها في المركز الثالث بـ55.47 ثانية، في انتظار باقي التصفيات. تتأهل أول 16 متسابقة إلى نصف النهائي.

ولم تتأهل فريدة لنصف النهائي بعد أن تواجدت في المركز 33 بشكل عام في التصفيات.

وتختتم فريدة عثمان مشاركتها في الأولمبياد بمنافسات 50 متر حرة في تمام الساعة 12:38 من ظهر يوم الجمعة.

كرة اليد

7:15 صباحا (كرة يد) مصر × اليابان

السلاح

إنجاز تاريخي في السلاح.. منتخب السابر يحصد المركز الخامس

كرة القدم

1:00 ظهرا (كرة قدم) مصر × أستراليا

الملاكمة

عبد الرحمن عرابي يودع منافسات الملاكمة بهزيمة أمام ثالث العالم

الرماية

2:00 فجرا (رماية) حفرة - ماجي عشماوي تمهيدي سيدات

نهاية منافسة اليوم باحتلال المركز الـ 21 بـ 67 نقطة واستمرار المنافسات غدا. أول 6 متنافسات يصلون للدور النهائي.

2:50 فجرا (رماية) حفرة - أحمد زاهر وعبد العزيز محيلبة تمهيدي فردي رجال

عبد العزيز محيلبة ينهي منافسات اليوم في المركز التاسع بـ 73 نقطة، أما أحمد زاهر ففي المركز الـ 22 بـ 71 نقطة واستمرار المنافسات غدا. أول 6 متنافسين يصلون للدور النهائي.

القوس والسهم

أمل آدم تودع منافسات فردي القوس والسهم