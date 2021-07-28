خالد مرتجي يكشف موعد اكتمال إنشاء استاد الأهلي

أوضح خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي أن المجلس الحالي حقق الكثير مما وعد به مشيرا إلى أن استاد الأهلي سيكون جاهزا خلال السنوات الأربع المقبلة.

وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه 17 يوليو على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة.

وقال خالد مرتجي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "كابتن محمود الخطيب عندما قرر أن يدخل انتخابات مجلس إدارة الأهلي كان قراره أن القائمة ستنقسم بين الشباب والخبرة، التزمنا بالبرنامج الإنتخابي، كانت لدينا أهداف واضحة ليست فقط في الرياضة ولكن في الإنشاءات أيضا. حققنا عديد البطولات وقمنا بعمل طفرة إنشائية في النادي على أعلى مستوى".

وأضاف "واجهنا تحديات وصعوبات واتهامات كثيرة لم تحدث في تاريخ النادي الأهلي، كانت هناك ضغوطات كبيرة من كل الأطراف وكنا جميعا على قلب رجل واحد".

وتابع"من الطبيعي أن يكون هناك خلافات وهذا ما يحدث داخل أي عائلة مثل عائلة النادي الأهلي ولكن في النهاية القرار يكون لمصلحة النادي في كل اللجان التي يتم تشكيلها".

وأكمل "الطفرة الإنشائية حدثت في كل فروع النادي، بين البوابات والأسوار وتغييرات ملعب مختار التتش وتطوير الصالة المغطاة وغرفة خلع ملابس الفريق وكل الأشياء الأخرى داخل النادي".

وعن شركة الكرة، قال "بدأنا فكرة شركة الكرة في سبتمبر عام 2020 وقمت بترشيح اسمين ياسين منصور ومصطفى فهمي، كابتن محمود الخطيب تحدث معهم وأقنعهم وبدأنا العمل".

وأتم "نعمل على أن يكون استاد الأهلي جاهزا خلال الأربع سنوات القادمة".

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