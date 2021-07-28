المدير الرياضي لـ فولفسبورج: خروج مرموش للإعارة مرة أخرى غير مرجح

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 00:27

كتب : عبد الرحمن فوزي

عمر مرموش - فولفسبورج

أشاد يورج شمادتك المدير الرياضي لفريق فولفسبورج باللاعب المصري عمر مرموش الذي يلعب بصفوف الفريق.

وقال شمادتك لموقع سبورت بازر الألماني: "عمر قام بقفزة رائعة في مستواه، الإعارة كانت جيدة جدا بالنسبة له".

واستمر "يمكن رؤية ذلك، هو يتصرف بشكل مختلف وهذا شيء جيد للعبه، هو منفتح أكثر ويتحدث أكثر، وهذا شيء يسعدني كثيرا".

أخبار متعلقة
فولفسبورج يكشف موقف مرموش في الموسم المقبل المنتخب الأولمبي لـ في الجول: خروج طاهر ومرموش من المعسكر للإصابة قائمة المنتخب الأولمبي - مصطفى محمد ومرموش وإمام عاشور يواجهون جنوب إفريقيا وديا فان بوميل يتولى تدريب مرموش في فولفسبورج

وأضاف "من غير المرجح أن يخرج مرموش مرة أخرى من النادي".

وكان مرموش قد خرج في النصف الثاني من الموسم الماضي من فولفسبورج على سبيل الإعارة إلى فريق سانت باولي في دوري الدرجة الثانية الألماني.

وشارك مرموش خلال فترة الإعارة في 22 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل ثمانية أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.

ويسعى اللاعب صاحب الـ 22 عاما لإقناع مدربه الجديد مارك فان بومل للحصول على فرصة للمشاركة باستمرار مع فولفسبورج في الموسم المقبل بعد المستوى الجيد الذي ظهر به خلال فترة الإعارة.

عمر مرموش فولفسبورح
نرشح لكم
أخر الأخبار
مرتجي: هكذا قررنا التعاقد مع موسيماني.. ومشكلة فايلر كانت عائلية 4 دقيقة | الدوري المصري
مباشر أولمبياد طوكيو 2020 - اليوم السادس للمصريين.. قدم ويد وعمر عصر على موعد مع التاريخ 13 دقيقة | طوكيو 2020
مرتجي: لم نفاوض أوجستي قبل رحيله عن الزمالك.. وهذه كواليس أزمة التهنئة 16 دقيقة | الدوري المصري
خالد مرتجي يكشف موعد اكتمال إنشاء استاد الأهلي 46 دقيقة | الدوري المصري
المدير الرياضي لـ فولفسبورج: خروج مرموش للإعارة مرة أخرى غير مرجح 53 دقيقة | الدوري الألماني
أليجري: إذا أراد بونوتشي شارة القيادة فليشتري واحدة ويلعب بها ساعة | أوروبا
كرة سلة - الأهلي يتعاقد مع أوجستي بوش لتدريب الفريق ساعة | رياضات أخرى
حارس الإنتاج يكشف ما دار في حديثه مع أفشة خلال مباراة الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 2 ملف أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 3 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 4 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر
قد ينال إعجابك