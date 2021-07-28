المدير الرياضي لـ فولفسبورج: خروج مرموش للإعارة مرة أخرى غير مرجح

أشاد يورج شمادتك المدير الرياضي لفريق فولفسبورج باللاعب المصري عمر مرموش الذي يلعب بصفوف الفريق.

وقال شمادتك لموقع سبورت بازر الألماني: "عمر قام بقفزة رائعة في مستواه، الإعارة كانت جيدة جدا بالنسبة له".

واستمر "يمكن رؤية ذلك، هو يتصرف بشكل مختلف وهذا شيء جيد للعبه، هو منفتح أكثر ويتحدث أكثر، وهذا شيء يسعدني كثيرا".

وأضاف "من غير المرجح أن يخرج مرموش مرة أخرى من النادي".

وكان مرموش قد خرج في النصف الثاني من الموسم الماضي من فولفسبورج على سبيل الإعارة إلى فريق سانت باولي في دوري الدرجة الثانية الألماني.

وشارك مرموش خلال فترة الإعارة في 22 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل ثمانية أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.

ويسعى اللاعب صاحب الـ 22 عاما لإقناع مدربه الجديد مارك فان بومل للحصول على فرصة للمشاركة باستمرار مع فولفسبورج في الموسم المقبل بعد المستوى الجيد الذي ظهر به خلال فترة الإعارة.