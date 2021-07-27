كرة سلة - الأهلي يتعاقد مع أوجستي بوش لتدريب الفريق

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 23:58

كتب : أحمد الخولي

أوجستي بوش - مدرب الأهلي لكرة السلة

أعلن النادي الأهلي التعاقد رسميا مع الإسباني أوجستي بوش ليكون مديرا فنيا جديدا لفريق كرة السلة بالنادي.

وكشف رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالأهلي أن النادي وقع اختياره على الإسباني بوش لتولي مهمة تدريب فريق السلة في الموسم الجديد.

وأضاف أنه أبلغ مجلس الإدارة بهذا الاختيار لاعتماده، وسوف يقوم بالاتصال بالمدير الفني الإسباني لترتيب كافة الأمور الخاصة به، وتوفير كل احتياجات الفريق.

أخبار متعلقة
كرة سلة - منتخب مصر يهزم الأردن في بطولة كأس الملك عبد الله سلة - فرج عامر لـ في الجول: صفقة انتقال عمر عزب لـ الأهلي تمت كرة سلة – في الجول يكشف سبب تراجع الزمالك عن التعاقد مع سيجورا والخطة المقبلة

ورحل أوجستي بوش عن تدريب الزمالك بنهاية الموسم الماضي.

وقاد أوجستي الزمالك خلال الموسم الماضي للتتويج ببطولة الدوري المصري وبطولة إفريقيا للأندية.

الأهلي كرة سلة أوجستي بوش
نرشح لكم
أخر الأخبار
أليجري: إذا أراد بونوتشي شارة القيادة فليشتري واحدة ويلعب بها دقيقة | أوروبا
كرة سلة - الأهلي يتعاقد مع أوجستي بوش لتدريب الفريق 19 دقيقة | رياضات أخرى
حارس الإنتاج يكشف ما دار في حديثه مع أفشة خلال مباراة الأهلي 19 دقيقة | الدوري المصري
أمين صندوق الزمالك: غرامات فيفا ضد النادي وصلت إلى ربع مليار جنيه.. ولن أرد على عبد الحفيظ 25 دقيقة | الدوري المصري
رئيس اتحاد تنس الطاولة: هدفنا مستقبلا هو المنافسة على ميدالية أولمبية 44 دقيقة | طوكيو 2020
كايو جورج.. "فيرمينو" الذي يتصارع عليه يوفنتوس وميلان ساعة | تقرير في الجول
عبير عيسوي (2) - بدايات لعب التايكوندو وكيف تكون حلم الأولمبياد؟ ساعة | طوكيو 2020
محمد صبحي لـ في الجول: المنتخب الأولمبي قادر على تحقيق ميدالية إذا نجح في التأهل ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 2 مباشر أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 3 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 4 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر
قد ينال إعجابك