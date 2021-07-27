كرة سلة - الأهلي يتعاقد مع أوجستي بوش لتدريب الفريق

أعلن النادي الأهلي التعاقد رسميا مع الإسباني أوجستي بوش ليكون مديرا فنيا جديدا لفريق كرة السلة بالنادي.

وكشف رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالأهلي أن النادي وقع اختياره على الإسباني بوش لتولي مهمة تدريب فريق السلة في الموسم الجديد.

وأضاف أنه أبلغ مجلس الإدارة بهذا الاختيار لاعتماده، وسوف يقوم بالاتصال بالمدير الفني الإسباني لترتيب كافة الأمور الخاصة به، وتوفير كل احتياجات الفريق.

ورحل أوجستي بوش عن تدريب الزمالك بنهاية الموسم الماضي.

وقاد أوجستي الزمالك خلال الموسم الماضي للتتويج ببطولة الدوري المصري وبطولة إفريقيا للأندية.