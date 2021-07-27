حارس الإنتاج يكشف ما دار في حديثه مع أفشة خلال مباراة الأهلي

كشف أحمد يحيى حارس الإنتاح الحربي عن الحديث الذي دار بينه وبين محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي خلال مباراة الفريقين الأخيرة.

وخسر الإنتاج الحربي من الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللحظات الاخيرة بعد التقدم بهدفين.

وقال أحمد يحيى في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "نلعب بشكل قوي في كل المباريات ولكن يغيب عنا التوفيق، اللاعبون والمدرب يبذلون جهدا كبيرا".

وأضاف "سنبذل كل ما لدينا ونحاول القتال للبقاء حتى النهاية، نأمل أن يكون التوفيق حليفنا مستقبلا".

وعن لقطة أفشة المنتشرة في وسائل التواصل الإجتماعي خلال مباراة الأهلي قال: "أخبرته بأن الفريق في طريقه للهبوط ويجب أن نحاول لآخر نفس، وقال لي "تصدق بالله والله مهما عملت مش هتاخد غير نصيبك".

وتابع عن هدف والتر بواليا القاتل للأهلي "إنه هدف من الأهداف التي تصيبني بالحزن، كان من الممكن أن أتصرف بشكل أفضل من ذلك، كان هناك عرضية صعبة قبلها خرجت من المرمى وأخرجتها بنجاح ولكن في هذه الكرة لم أستطع الوصول إليها".

وأتم "كان هدفي أن أصل للكرة وأبعد الخطورة عن المرمى ولكن لم أتصرف بشكل جيد، إنها خبرات أكتسبها بالمواقف والمباريات وستفيدني مستقبلا".

يتواجد الإنتاج الحربي في المركز الأخير برصيد 19 نقطة بعد 28 مباراة بفارق ثماني نقاط عن أماكن البقاء.

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