أليجري: إذا أراد بونوتشي شارة القيادة فليشتري واحدة ويلعب بها

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 00:16

كتب : عبد الرحمن فوزي

أليجري وبونوتشي

كشف ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس عن قائد فريق يوفنتوس الموسم المقبل، مستبعدا ليوناردو بونوتشي من القائمة.

وقال أليجري خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه كمدرب ليوفنتوس: "إذا أراد بونوتشي شارة القيادة فليشتري واحدة له ويرتديها ويلعب بها".

واستمر "قائد الفريق يتم اختياره عن طريق الأقدمية، كيليني هو الأول وديبالا هو الثاني، رصيد بونوتشي من السنوات في يوفنتوس بدأ من البداية منذ عودته من ميلان".

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وكان بونوتشي قد رحل عن يوفنتوس في 2017 إلى صفوف ميلان خلال فترة ولاية أليجري الأولى في قيادة يوفنتوس، وعاد ليوفنتوس بعد موسم واحد فقط قضاه مع ميلان.

وكانت التقارير قد أكدت أن رحيل بونوتشي عن يوفنتوس كان بسبب خلاف مع أليجري وشجار دار في غرفة تغيير الملابس بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2017 الذي خسره يوفنتوس من ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وكان أليجري قد تولى تدريب يوفنتوس من الفترة بين 2014 حتى رحيله في 2019.

ونجح أليجري في قيادة يوفنتوس للتتويج بخمسة ألقاب دوري إيطالي وأربعة كأس إيطالي وكأس السوبر الإيطالي مرتين، وقاد الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا في مناسبتين.

وأعلن يوفنتوس عن عودة أليجري لتدريب الفريق خلفا لأندريا بيرلو الذي قاد الفريق في الموسم الماضي.

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