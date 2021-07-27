رئيس اتحاد تنس الطاولة: هدفنا مستقبلا هو المنافسة على ميدالية أولمبية

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 23:33

كتب : FilGoal

عمر عصر - تنس طاولة

شدد معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة على أن الهدف في المستقبل سيكون المنافسة على ميدالية أولمبية.

ونجح عمر عصر في الوصول للدور ربع النهائي من منافسات تنس الطاولة للمرة الأولى في تاريخ مصر.

وقال معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة في تصريحات لأون تايم سبورتس 2: "من سوء حظ عمر عصر أن يواجه لاعب مثل ما لونج في ربع النهائي، لقد ظهر بمستوى رائع للغاية ونجح في الفوز على لاعبين من الطراز الرفيع خلال ثلاث ساعات".

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وأضاف "لقد وضع نفسه في مصاف أبطال العالم الأقوياء، لا يوجد فرق كبير بينهم. غدا سيلعب مواجهة في قمة الصعوبة".

وتابع "تحدثت معه وطلبت منه ألا يضع نفسه تحت ضغط ويلعب بطريقة طبيعية وبإذن الله سنراه يلعب مباراة جيدة".

وعن دينا مشرف، قال معتز عاشور: "ظهرت بمستوى جيد وهي لاعبة كبيرة، في المركز الـ35 على العالم لا يتواجد أحد مصري أو عربي في هذا المركز، لعبت أمام لاعبة كبيرة وبدأت بشكل جيد ولكن سوء التوفيق منعها من الصعود".

دينا مشرف ودعت المنافسات من دور الـ32 أمام الهولندية بريت إيرلاند بنتيجة 3-4 بعد التقدم في البداية 3-0.

وأتم "كنا في السابق نسعى لأن نشارك في الأولمبياد فقط ولكن هدفنا مستقبلا هو المنافسة على ميدالية أولمبية".

ويلعب عمر عصر غدا أمام ما لونج في الواحدة ظهرا في ربع نهائي منافسات تنس الطاولة.

تنس الطاولة طوكيو 2020 الأولمبياد
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