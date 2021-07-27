عبير عيسوي (2) - بدايات لعب التايكوندو وكيف تكون حلم الأولمبياد؟

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 23:00

كتب : محمد سمير

عبير عيسوي

تحدثت عبير عيسوى لاعبة مصر السابقة في التايكوندو عن بداياتها في اللعبة وتعرفها على الأولمبياد.

وقالت عبير لـ FilGoal.com: "والدي تمنى أن ألعب أحد ألعاب الدفاع عن النفس وشجعني كثيرا على ذلك".

وأضافت "هدفي كان أن أتعلم لعبة تساعدني في الدفاع عن النفس في أي موقف".

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 - رمضان صبحي: ليس أمامنا إلا الفوز.. سنقاتل لأجل الجماهير أولمبياد طوكيو 2020 - القنوات الناقلة لمنافسات مصر يوم الأربعاء.. منتخب اليد وعمر عصر لصناعة التاريخ أولمبياد طوكيو 2020 - على طريقة تايسون.. ملاكم مغربي يعض منافسه النيوزيلاندي

وتابعت عن الأولمبياد "والدي أخبرني بأنه إذا أردت أن أكون بارزة في هذه الرياضة فيجب أن أتواجد في الأولمبياد".

وأتمت "التايكوندو يحتاج لاجتماع القوة مع السرعة والمرونة والعقل، مشابه للعبة الشطرنج ولكن بإيقاع سريع".

يمكنك مشاهدة تصريحات عبير عيسوي كاملة من الفيديو التالي.

[video:1]

طوكيو2020 التايكوندو
نرشح لكم
أخر الأخبار
أليجري: إذا أراد بونوتشي شارة القيادة فليشتري واحدة ويلعب بها 57 ثاتيه | أوروبا
كرة سلة - الأهلي يتعاقد مع أوجستي بوش لتدريب الفريق 19 دقيقة | رياضات أخرى
حارس الإنتاج يكشف ما دار في حديثه مع أفشة خلال مباراة الأهلي 19 دقيقة | الدوري المصري
أمين صندوق الزمالك: غرامات فيفا ضد النادي وصلت إلى ربع مليار جنيه.. ولن أرد على عبد الحفيظ 25 دقيقة | الدوري المصري
رئيس اتحاد تنس الطاولة: هدفنا مستقبلا هو المنافسة على ميدالية أولمبية 43 دقيقة | طوكيو 2020
كايو جورج.. "فيرمينو" الذي يتصارع عليه يوفنتوس وميلان ساعة | تقرير في الجول
عبير عيسوي (2) - بدايات لعب التايكوندو وكيف تكون حلم الأولمبياد؟ ساعة | طوكيو 2020
محمد صبحي لـ في الجول: المنتخب الأولمبي قادر على تحقيق ميدالية إذا نجح في التأهل ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 2 مباشر أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 3 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 4 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر
قد ينال إعجابك