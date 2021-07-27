عبير عيسوي (2) - بدايات لعب التايكوندو وكيف تكون حلم الأولمبياد؟

تحدثت عبير عيسوى لاعبة مصر السابقة في التايكوندو عن بداياتها في اللعبة وتعرفها على الأولمبياد.

وقالت عبير لـ FilGoal.com: "والدي تمنى أن ألعب أحد ألعاب الدفاع عن النفس وشجعني كثيرا على ذلك".

وأضافت "هدفي كان أن أتعلم لعبة تساعدني في الدفاع عن النفس في أي موقف".

وتابعت عن الأولمبياد "والدي أخبرني بأنه إذا أردت أن أكون بارزة في هذه الرياضة فيجب أن أتواجد في الأولمبياد".

وأتمت "التايكوندو يحتاج لاجتماع القوة مع السرعة والمرونة والعقل، مشابه للعبة الشطرنج ولكن بإيقاع سريع".

يمكنك مشاهدة تصريحات عبير عيسوي كاملة من الفيديو التالي.

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