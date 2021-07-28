انتهاء الشراكة الذهبية - كيف يعوض ريال مدريد رحيل راموس وفاران؟

بعد عشر سنوات ضمن صفوف ريال مدريد، أعلن مانشستر يونايتد عن الوصول لاتفاق مع الميرنجي من أجل ضم فاران الذي يبحث عن تحدي جديد ليخوضه بعيدا عن النادي الأبيض في الموسم المقبل.

رافاييل فاران النادي : ريال مدريد ريال مدريد

رحيل فاران سيكون بمثابة ضربة قوية في صفوف ريال مدريد خصوصا بعد رحيل سيرخيو راموس الذي انضم لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الفريق.

شراكة راموس وفاران كانت واحدة من أفضل وأنجح الثنائيات الدفاعية في تاريخ ريال مدريد، سيكون من الصعب تعويضهما خصوصا مع الرحيل في موسم واحد.

تشكيلة ريال مدريد حاليا تحتوي على أربعة لاعبين بإمكانهم اللعب كقلوب دفاع وهم إدير ميليتاو، وناتشو، ودافيد ألابا، وخيسوس فاييخو العائد من الإعارة، كما يتواجد لاعب الكاستيا ميجيل تشوست والذي شارك في أكثر من مناسبة الموسم الماضي.

وفقا للصحافة الإسبانية فإن إدارة ريال مدريد تعاقدت مع ألابا من أجل اللعب كقلب دفاع وتعويض رحيل راموس، وسيكون واحد من اللاعبين الأساسيين في هذا المركز الموسم المقبل، وسيجاوره ناتشو أو إدير ميليتاو حسب اختيار أنشيلوتي بعد المستوى الجيد الذي ظهربه الثنائي في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وسيكون فاييخو خيار رابع في حالة لم يخرج من الفريق قبل نهاية موسم الانتقالات، وفي حال خروجه، سيكون تشوست هو الخيار الرابع في خط الدفاع.

وقد يضطر أنشيلوتي للعب بثلاث مدافعين لاكتساب الصلابة الدفاعية التي لن تكون مضمونة قبل بداية الموسم وتجربة اللاعبين، وقد يلعب فيرلان ميندي كواحد من ثلاثي الدفاع في حال أراد أنشيلوتي وهي أحد الحلول التي قام بها زيدان الموسم الماضي ونجح خلالها ميندي.

ولكن ذلك الحل قد لا يلجأ إليه أنشيلوتي بسبب تفضيله للعب برباعي في خط الدفاع وهو ما نفذه في المباريات الودية حتى الآن.

الصحافة الإسبانية تربط ريال مدريد بالكثير من الأسماء التي من الممكن التعاقد معهم من أجل تعويض رحيل فاران مع كون ألابا بديلا لسيرجيو راموس.

كوندي مدافع إشبيلية هو أحد أهم الأسماء التي ارتبط إسمها بريال مدريد ولكن، وفقا للتقارير فأن كوندي قد اقترب من الانضمام لتشيلسي وقد اتفق مع النادي على البنود الشخصية ويتبقى فقط الاتفاق بين الناديان.

باو توريس مدافع فياريال أيضا تم ربط اسمه بريال مدريد في بداية الصيف وبعد يورو 2020 التي شارك بها مع منتخب إسبانيا، ولكن حاليا اختفت الأخبار التي تربط بين باو توريس والانتقال لأي نادي ومنها ريال مدريد.

ربما قلة الأسماء التي تتحدث عنها الصحافة الإسبانية لضمهم في خط الدفاع ينعكس على نية الإدارة في التعاقد مع مدافعين جدد والتي قد تكون بنسبة كبيرة مقتعة بالأسماء الموجودة وقد لا تريد أن تتمم أي صفقات أخرى في أي مركز، بخلاف كيليان مبابي الصفقة الوحيدة التي يرغب بيريز في اتمامها لريال مدريد في الوقت الحالي.

ولكن إذا أرادت إدارة ريال مدريد التعاقد مع لاعبين من الممكن أن يعوضو رحيل فاران، فالأسماء على الساحة كثيرة وبعضهم قد لا يكلف النادي كثيرا.

على الساحة في إسبانيا بجانب باو توريس الذي قدم أداء جيد مع إسبانيا في الـ يورو.

دييجو كارلوس مدافع إشبيلية أيضا خيار جيد لـ ريال مدريد، أيضا لوز فيليبي مدافع لاتسيو صاحب الـ 23 عاما قد يكون خيارا جيدا وبدون صراعات مع أندية أخرى قد ترفع من سعر اللاعب.

ويتواجد أيضا جودفري لاعب إيفرتون والذي قدم أداء جيد في الموسم الماضي تحت قيادة كارلو أنشيلوتي الذي رحل لتدريب ريال مدريد.

جيانلوكا مانشيني لاعب روما أيضا خيار جيد على الساحة الأوروبية، وظهر بمستوى جيد في الموسم الماضي مع فريقه، جعل الصحافة الإسبانية تكشف رغبة زين الدين زيدان في ضمه لريال مدريد ولكن كان ذلك قبل رحيله عن تدريب الفريق، كما أنه تمكن من دخول القائمة الأولية لمنتخب إيطاليا لـ يورو 2020 ولكن تم استبعاده من القائمة النهائية.

في النهاية قد لا يرغب بيريز في إجراء أي صفقات جديدة والاكتفاء بالأسماء الحالية رغبة منه في تمويل صفقة مبابي كما تقول الصحافة الإسبانية، ولكن سيبقى التحدي الأكبر في جميع الأحوال أمام أنشيلوتي لتوفير التركيبة الأمثل التي ستعوض جماهير الميرينجي عن رحيل الثنائي صاحب الإنجازات الأبررز في تاريخ ريال مدريد الأوروبي.

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