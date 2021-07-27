محمد صبحي لـ في الجول: المنتخب الأولمبي قادر على تحقيق ميدالية إذا نجح في التأهل

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 22:17

كتب : أحمد شاكر

منتخب مصر - أولمبياد طوكيو 2020

مع حاجة منتخب مصر الأولمبي لفوز على أستراليا يوم الأربعاء ليحجز مقعده في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020، تعود ذكرى مونديال الشباب 2001 للأذهان حين خاض الفراعنة الموقف ذاته، ومع نفس المدرب، شوقي غريب.

في الأرجنتين 2001 احتاج الفراعنة الصغار للفوز على فنلندا للتأهل لدور الـ16، وهو ما حدث قبل أن يواصلوا مشوارهم ويحصدوا الميدالية البرونزية في النهاية.

غدا الأربعاء يحتاج منتخب مصر الأولمبي للفوز، ما هي نصيحة جيل 2001 له؟

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وقال محمد صبحي لـFilGoal.com: "المنتخب مطالب بالهدوء وأن يكون هناك ثقة في اللاعبين مع تغيير شكل الفريق في الملعب وإثارة الدوافع بداخلهم لأنها مباراة التأهل".

وواصل "يجب أن ننهي التفكير في المباريات الماضية ولا بديل عن الفوز".

وأكمل "إذا استطعنا الفوز والتأهل من الممكن أن يكمل المنتخب طريقة إلى تحقيق ميدالية أولمبية".

وشدد "وجود المنتخب في الأولمبياد شرف كبير لنا والفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين".

وتابع "المنتخب مطالب بالهدوء ويجيب أن يثق اللاعبين في أنفسهم".

وأتم تصريحاته "في مونديال 2001 كنا في موقف صعب ويجب أن نفوز على فنلندا وبالفعل الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب استطاع تحفيز اللاعبين وتأهلنا وحققنا المركز الثالث".

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