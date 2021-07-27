مايكل فيليبس.. من الإصابة بالـADHD إلى ملك الميداليات الأولمبية

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 22:08

كتب : زكي السعيد

مايكل فيليبس

رحلة صعبة وإصابة بمرض غريب أثرا بشكل كبير في تكوين مايكل فيليبس الذي أصبح بعد ذلك أسطورة السباحة عبر التاريخ.

إحباط شديد واجهه مايكل فيليبس خلال طفولته بسبب مرضه ودائما ما كان يستمع لجملة "لن تحقق أي نجاحات في حياتك".

لكن السباح الأمريكي أصبح بعد ذلك هو أكثر من حصل على ميداليات أولمبية في التاريخ.

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ويقدم لكم FilGoal.com رحلة السباح الأمريكي الأسطورة مايكل فيليبس الذي حقق 28 ميدالية في الأولمبياد.

مايكل فيليبس أولمبياد طوكيو 2020
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