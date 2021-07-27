مجاهد لـ في الجول: الدوري ينتهي 26 أغسطس في حالة خسارة المنتخب الأولمبي.. وحل آخر عند التأهل

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 20:27

كتب : بسام أبوبكر

أشرف بنشرقي - الأهلي والزمالك

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم عن موعد نهاية الدوري المصري هذا الموسم.

وقال مجاهد لـFilGoal.com: "الدوري سينتهي يوم 26 أغسطس المقبل في حالة خسارة منتخب مصر الأولمبي أمام أستراليا وتوديعه لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020".

وأضاف "أما في حالة تأهل المنتخب للدور الثاني سينتهي الدوري يوم 20 سبتمبر المقبل".

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وأكمل "على أن يتم استئناف مباريات الدوري يوم 9 أغسطس بدلا من 2 أغسطس".

وأتم تصريحاته "وهذا ما تم إبلاغه لكل الأندية خلال اجتماعهم مع اتحاد الكرة قبل انطلاق الأولمبياد".

ويلعب منتخب مصر مباراته الأخيرة في دور المجموعات صباح غدا الأربعاء ضد أستراليا.

وكان منتخب مصر تعادل مع إسبانيا سلبيا ثم خسر من الأرجنتين بهدف.

الأهلي الزمالك الدوري المصري
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