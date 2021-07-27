الصفقة الثالثة.. مانشستر يونايتد يعلن اتفاقه مع ريال مدريد لضم فاران

أعلن مانشستر يونايتد توصله لاتفاق مبدئي مع ريال مدريد للتعاقد مع المدافع الفرنسي رافائيل فاران.

ويتبقى للاعب الخضوع للفحص الطبي والاتفاق على الشروط الشخصية ليكون لاعبا رسميا لمانشستر يونايتد.

فاران هو ثالث صفقات مانشستر يونايتد الصيفية بعد الإنجليزي جادون سانشو من بوروسيا دورتموند والحارس توم هيتون في صفقة انتقال حر.

بحسب التقارير فإن قيمة الصفقة 35 مليون جنيه إسترليني ترتفع إلى 43 مليون مع الإضافات.

وانتقل فاران صاحب الـ28 عاما لريال مدريد عام 2011 قادما من لانس الفرنسي ليرحل بعد عشرة سنوات عن الفريق.

ولعب فاران 360 مباراة مع ريال مدريد في كل المسابقات وفاز بالدوري الإسباني 3 مرات بالإضافة لـ4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.