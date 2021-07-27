قبل 24 ساعة على مواجهة إيندهوفن.. فاتح تريم يعلن مشاركة مصطفى محمد أساسيا

كشف فاتح تريم مدرب جالاتاسراي التركي عن مشاركة مهاجمه مصطفى محمد أساسيا غدا أمام إيندهوفن في إياب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أوروبا.

وخسر جالاتاسراي ذهابا من إيندهوفن في هولندا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد لتتعقد مهمته غدا قبل مباراة الإياب.

المباراة تقام على ملعب باشاك شهير فاتح تريم في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

تريم في المؤتمر الصحفي أعلن التشكيل الذي سيواجه به إيندهوفن الهولندي غدا وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا

خط الدفاع: يدلين - لوينداما - ماركاو - أومير

خط الوسط: إيمري كلينيتش - أيتاك كارا - خيسي سيكيديكا

خط الهجوم: باريس أوزبيك - مصطفى محمد - محمد كريم

مصطفى محمد لم يبدأ مباراة الذهاب بسبب عدم الجاهزية حسب حديث مدربه ليكتفي بالمشاركة في النصف ساعة الأخيرة.