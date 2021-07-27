دورتموند يعلن عن ضم مالين

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 19:47

كتب : عبد الرحمن فوزي

مالين في تدريبات دورتموند

أعلن بوروسيا دورتموند في بيان رسمي عن ضم دونيل مالين مهاجم منتخب هولندا قادما من صفوف بي إس في إيندهوفين.

وأشار البيان إلى أن اللاعب قد وعق على عقد مع النادي حتى 30 يونيو 2026.

وقال مالين في تصريحات لموقع الرسمي للنادي: "دورتموند من أكبر أندية أوروبا والدوري الألماني، ودائما ما يكون لديهم تطلعات كبيرة في دوري أبطال أوروبا".

أخبار متعلقة
"لسنا سعداء بالمال".. بوروسيا دورتموند يعلن انتقال سانشو إلى مانشستر يونايتد سكاي: مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع دورتموند لضم سانشو هالاند: حزين لرحيل سانشو هالاند عن تقارير عرض تشيلسي لضمه: أتمنى أن تكون مجرد شائعات

واستمر "لا أطيق الانتظار لأكون في الملعب مع زملائي الجدد، وأكون قادرا على قياس مستواي أمام الأفضل، وبالطبع أتطوق لرؤية الجماهير والملعب الذي تهتم به أوروبا كلها".

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى نية دورتموند في التعاقد مع مالين لتعويض رحيل هالاند المحتمل عن الفريق في الصيف الحالي.

ولكن إدارة دورتموند نفت في أكثر من مناسبة إمكانية رحيل اللاعب، كما نفى هالاند نفسه تلقيه أي عروض وأكد على استمراره مع دورتموند.

اللاعب صاحب الـ 22 عاما كان قد شارك مع هولندا في يورو 2020، ونجح في صناعة هدفين خلال أربع مباريات.

وشارك مالين مع إيندهوفين الموسم الماضي في 45 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 27 هدفا وصناعة 10 آخرين في جميع البطولات.

دونيل مالين بوروسيا دورتموند
نرشح لكم
أخر الأخبار
دورتموند يعلن عن ضم مالين 21 دقيقة | أوروبا
قبل 24 ساعة على مواجهة إيندهوفن.. فاتح تريم يعلن مشاركة مصطفى محمد أساسيا 28 دقيقة | أوروبا
مران الزمالك - تدريبات بدنية خفيفة وعودة شيكابالا 55 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - منتخب مصر يهزم الأردن في بطولة كأس الملك عبد الله ساعة | رياضات أخرى
حبيبة مرزوق (2) - عن بداية ممارسة الجمباز الإيقاعي.. والطريق إلى الأولمبياد وحلم الميدالية ساعة | طوكيو 2020
رئيس النجوم لـ في الجول: اتفقنا مع الأهلي على موعد إعلان صفقة كريم فؤاد ساعة | ميركاتو
رومانو: تشيلسي اتفق مع كوندي على البنود الشخصية ساعة | ميركاتو
مران الأهلي - احتفال بزواج حمدي فتحي وعيد ميلاد موسيماني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 2 مباشر أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 3 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 4 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر
قد ينال إعجابك