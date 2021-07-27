دورتموند يعلن عن ضم مالين

أعلن بوروسيا دورتموند في بيان رسمي عن ضم دونيل مالين مهاجم منتخب هولندا قادما من صفوف بي إس في إيندهوفين.

وأشار البيان إلى أن اللاعب قد وعق على عقد مع النادي حتى 30 يونيو 2026.

وقال مالين في تصريحات لموقع الرسمي للنادي: "دورتموند من أكبر أندية أوروبا والدوري الألماني، ودائما ما يكون لديهم تطلعات كبيرة في دوري أبطال أوروبا".

واستمر "لا أطيق الانتظار لأكون في الملعب مع زملائي الجدد، وأكون قادرا على قياس مستواي أمام الأفضل، وبالطبع أتطوق لرؤية الجماهير والملعب الذي تهتم به أوروبا كلها".

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى نية دورتموند في التعاقد مع مالين لتعويض رحيل هالاند المحتمل عن الفريق في الصيف الحالي.

ولكن إدارة دورتموند نفت في أكثر من مناسبة إمكانية رحيل اللاعب، كما نفى هالاند نفسه تلقيه أي عروض وأكد على استمراره مع دورتموند.

اللاعب صاحب الـ 22 عاما كان قد شارك مع هولندا في يورو 2020، ونجح في صناعة هدفين خلال أربع مباريات.

وشارك مالين مع إيندهوفين الموسم الماضي في 45 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 27 هدفا وصناعة 10 آخرين في جميع البطولات.