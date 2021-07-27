مران الزمالك - تدريبات بدنية خفيفة وعودة شيكابالا

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 19:13

كتب : إبراهيم رمضان

شيكابالا - الأهلي والزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية الخفيفة في المران الجماعي مساء اليوم الثلاثاء.

ويواصل الزمالك استعداداته لمباراة غزل المحلة المقرر إقامتها يوم ٣ أغسطس المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

الفرنسي باتريس كارتيرون فضل الاكتفاء ببعض الإطالات وتمارين الاستشفاء بدلا من المران الصباحي اليوم الثلاثاء خوفا من تعرض اللاعبين للإرهاق بعد الفوز على منتخب القسم الثاني بسباعية نظيفة في المواجهة الودية التي جمعت الفريقين أمس على هامش المعسكر المغلق بمدينة برج العرب.

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ودخل فريق الزمالك في معسكر مغلق في أحد فنادق مدينة الإسكندرية، وذلك على هامش فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري بسبب إقامة دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

واصل حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي في المران الجماعي مساء اليوم الثلاثاء، ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق في ظل معاناته من إجهاد عضلي.

المران المسائي شهد انتظام محمود عبد الرازق شيكابالا في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية وانتهاء البرنامج التأهيلي الموضوع له.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة على هامش المران الجماعي وشهدت الجلسة شرح العديد من الأفكار الفنية والخططية المراد تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

لاعبو الفريق الأول خاضوا تقسيمة في جزء من الملعب خلال التدريب المسائي وشهدت تركيز الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على اللعب في مساحات صغيرة، وتسليم وتسلم الكرة في وضعيات مختلفة تحت الضغط.

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