كرة سلة - منتخب مصر يهزم الأردن في بطولة كأس الملك عبد الله

تمكن منتخب مصر الأول لكرة السلة بقيادة أحمد مرعي من الفوز على منتخب الأردن "ب" في ثاني مواجهات بطولة كأس الملك عبد الله الثاني الودية المقامة بالأردن.

ونجح منتخب الفراعنة من السيطرة على المباراة وتحقيق الفوز على نظيره الأردني في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء بنتيجة 91-67.

وانتهى الشوط الأول من المباراة لصالح الفراعنة بنتيجة 43-39 قبل ان يتسع الفارق في الشوط الثاني وينجح لاعبي المنتخب المصري في الفوز بنتيجة 91-67.

وكان المنتخب المصري قد نجح في الفوز في المباراة الأولى له بالبطولة الودية المقامة بالأردن أمس على منتخب الفلبين بنتيجة 73-60 قبل أن يواصل نتائجه الإيجابية ويحقق الفوز على الثاني اليوم أمام منتخب الأردن "ب".

ويواجه منتخب الفراعنة نظيره منتخب الأردن "أ" في السادسة مساء غدًا الأربعاء ضمن مواجهات الجولة الثانية للبطولة الودية.

ويخوض المنتخب المصري بطولة الأردن الودية من أجل الاستعداد لبطولة الأفروباسكت المقرر اقامتها في رواندا من 24 أغسطس لـ 6 سبتمبر في مجموعة واحدة مع كلًا من منتخب تونس وافريقيا الوسطى وغينيا.