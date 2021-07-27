حبيبة مرزوق (2) - عن بداية ممارسة الجمباز الإيقاعي.. والطريق إلى الأولمبياد وحلم الميدالية

تحدثت حبيبة مرزوق لاعبة مصر في الجمباز الإيقاعي وكيف بدأت ممارسة اللعبة حتى وصلت للمنافسة في الأولمبياد وحسم تحقيق الميدالية.

وقالت حبيبة مرزوق لموقع FilGoal.com: "بدأت لعب الجمباز بعمر 9 سنوات، مجرد هواية أقضي فيها ساعتين في اليوم ولكن مع تقدم العمر أصبحت أتدرب بشكل أكبر".

وأضافت "أصبحت أتدرب لفترات أطول بشكل كبير حتى أحقق النجاح، دخلت منتخب مصر بعمر 14 عاما وشاركت في أول بطولة تابعة للاتحاد الدولي وحققت أول ميدالية".

وأتمت "بدأت أخرج معسكرات تدريبية في دول أوروبية لاكتساب الخبرة ورفع المستوى".

يمكنك مشاهدة تصريحات حبيبة مرزوق كاملة في الفيديو التالي

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