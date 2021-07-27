رئيس النجوم لـ في الجول: اتفقنا مع الأهلي على موعد إعلان صفقة كريم فؤاد

كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم عن الموعد المبدئي للإعلان عن صفقة انتقال كريم فؤاد لاعب فريقه إلى الأهلي.

وقال الطويلة لـFilGoal.com: "اتفقنا مع الأهلي على الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي يوم الأحد المقبل، وذلك في حالة عودة منتخب مصر الأولمبي من طوكيو مبكرا".

وأضاف "الإعلان سيكون في مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل الصفقة بالكامل".

وواصل "أما إذا تأهل منتخب مصر الأولمبي للدور المقبل في الأولمبياد سيتأجل الإعلان لما بعد عودة المنتخب".

وأتم تصريحاته "لكن من المؤكد أن كل شيء تم وكريم فؤاد أصبح لاعبا في الأهلي".

ويتواجد الظهير الأيمن كريم فؤاد مع منتخب مصر الأولمبي في دورة ألعاب طوكيو الأولمبية 2020.

ويلعب منتخب مصر مباراته الأخيرة في دور المجموعات صباح غدا الأربعاء ضد أستراليا.

وكان منتخب مصر تعادل مع إسبانيا سلبيا ثم خسر من الأرجنتين بهدف.

وانضم كريم فؤاد من صفوف النجوم إلى نادي إنبي الذي يلعب معه حاليا على سبيل الإعارة.

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