مران الأهلي - احتفال بزواج حمدي فتحي وعيد ميلاد موسيماني

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 18:39

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

حرص لاعبو الأهلي وأعضاء الجهاز الفني على الاحتفال بعيد ميلاد بيتسو موسيماني مدرب الفريق، وذلك قبل انطلاق المران الجماعي.

حمدي فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وكذلك احتفل لاعبو الأهلي بزميلهم حمدي فتحي الذي شارك في التدريبات بعدما احتفل بزفافه أمس الإثنين.

وبدأ مران الأهلي بمحاضرة نظرية من موسيماني مع اللاعبين داخل الملعب للحديث عن مباراة أسوان المقبلة، التي تقام مساء الخميس.

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وعقب المحاضرة خاض لاعبو الأهلي فقرة بدنية، فيما ركز الجهاز الفني للفريق على تدريبات الكرة من خلال إجراء أكثر من تقسيمة لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية.

وخاض رباعي حراس المرمى، علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 للدوري المصري.

الأهلي حمدي فتحي
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