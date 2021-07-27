رومانو: تشيلسي اتفق مع كوندي على البنود الشخصية

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 18:43

كتب : عبد الرحمن فوزي

جول كوندي

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت عن وصول تشيلسي لاتفاق مع جوليس كوندي مدافع إشبيلية للانضمام في الصيف الحالي.

وفقا لرومانو، فإن النادي الإنجليزي قد وصل لاتفاق مع اللاعب حول الشروط الشخصية، وأن اللاعب سيقبل بالتوقيع على عقد حتى 2026، وذلك لرغبة اللاعب في الانضمام لفريق ينافس على دوري أبطال أوروبا.

ويتفاوض تشيلسي حاليا مع إشبيلية بشكل رسمي من أجل ضم اللاعب، وأكد رومانو أنهم قد وصلوا لمرحلة متقدمة في المفاوضات.

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رومانو أشار إلى أن تشيلسي قرر إقحام مدافعه كورت زوما ضمن المفاوضات لتقليل قيمة الصفقة مع دفع مبلغ مالي أقل.

ويحصل كوندي حاليا على فترة راحة بعدما قد مشاركته الصيف الحالي في يورو 2020 مع منتخب فرنسا والذي غادر البطولة من الدور ثمن النهائي.

كوندي انضم لصفوف إشبيلية في 2019 قادما من بوردو الفرنسي، وساهم خلال تلك الفترة في تتويج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي في 2020.

وشارك كوندي مع إشبيلية الموسم الماضي في 49 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدف وحيد.

كوندي تشيلسي إشبيلية
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