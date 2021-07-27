فينجادا يزور الزمالك ويحاضر مدربي قطاع الناشئين

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 18:11

كتب : إبراهيم رمضان

فينجادا

استقبل حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بمكتبه البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم .

وتواجد فينجادا داخل مقر نادي الزمالك، وذلك على هامش الدعوة التي تلقاها من إدارة قطاعات الناشئين بالنادي برئاسة بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات، من أجل حضور ورشة عمل فنية للمدربين.

واصطحب بدر حامد فينجادا بجولة تفقدية داخل ملاعب الناشئين بالنادي.

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وعقد المدرب البرتغالي جلسة مع مدربي قطاع الناشئين بالنادي في مبنى الفريق الأول، وقام بإلقاء محاضرة خاصة بالجوانب الفنية وخطط العمل الخاصة بالناشئين.

وفي نهاية المحاضرة أهدى بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين المدرب البرتغالي شعار النادي.

الزمالك فينجادا
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