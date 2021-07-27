طبيب الأهلي: وليد سليمان ينتظم في التدريبات خلال 10 أيام.. ومحمد محمود جاهز للمباريات

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 18:00

كتب : حسام نور الدين

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف وليد سليمان في مصر للتأمين

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي عن الموعد المحدد لعودة وليد سليمان لاعب الفريق للتدريبات الجماعية.

وليد سليمان

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال أبو عبلة في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "وليد سليمان سينتظم في التدريبات الجماعية خلال 10 أيام، بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي".

وأضاف "وليد سليمان خضع لأشعة رنين مؤخرا وحالته مطمئنة إلى حد كبير بعدما أوضحت الأشعة التئام موضع الإصابة بنسبة كبيرة".

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وانتقل أبو عبلة للحديث عن محمد محمود قائلا: "اللاعب يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي وهو جاهز من الناحية الطبية للمشاركة بعدما اكتمل شفائه".

وتعرض وليد سليمان للإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن الأهلي خلال الأسابيع الماضية.

ويؤدي وليد سليمان حاليا المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 للدوري المصري.

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