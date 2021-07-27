هالاند عن تقارير عرض تشيلسي لضمه: أتمنى أن تكون مجرد شائعات

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 18:33

كتب : عبد الرحمن فوزي

إرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند - مانشستر سيتي

شدد إيرلنج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند على إحترامه لتعاقده مع النادي الألماني كما علق على تقارير عرض تشيلسي لضمه.

وقال هالاند في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية: "ليس لدي الكثير لأقوله حول هذا(عرض تشيلسي)، لدي تعاقد لمدة ثلاث سنوات مقبلة مع دورتموند وأتسمتع بوقتي هنا. الفوز بالكأس كان الشيء الأهم بالنسبة لي".

واستمر "قبل الأمس لم أتحدث مع وكيلي لمدة شهر، أعقتد أنكم ستحصلون على إجابة السؤال من ذلك".

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وأضاف "أنا لا اهتم بذلك كثيرا، هذه الكثير من الأموال، أتمنى أن يكون ذلك العرض شائعات فقط، بكل أمانة هذا القدر من المثال كثير للحصول لشخص واحد فقط".

وكانت العديد من التقارير قد أكدت على أن هالاند هو أكبر أولويات إدارة تشيلسي لتدعيم خط الهجوم في الصيف الحالي.

وانضم هالاند لدورتموند في يناير 2020 قادما من صفوف سالزبورج النمساوي.

وشارك هالاند مع دورتموند الموسم الماضي في 41 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 41 هدف وصناعة 12 آخرين، وساهم في تتويج الفريق بلقب كأس ألمانيا.

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