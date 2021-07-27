الشارقة الإماراتي يضم مالانجو

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 17:46

كتب : FilGoal

بن مالانجو - مهاجم الشارقة

أعلن نادي الشارقة الإماراتي التعاقد رسميا مع المهاجم الكونغولي بن مالانجو لمدة 3 مواسم قادما من الرجاء البيضاوي المغربي.

بن مالانجو

النادي : الرجاء البيضاوي

الشارقة

ووصل مالانجو أمس الإثنين للإمارات لخوض الفحص الطبي للانضمام لصفوف الشارقة.

وأوضحت التقارير الصحفية إلى أن الصفقة تكلفت 3.3 مليون يورو حصل عليهم نادي الرجاء مقابل بيع مهاجمه للشارقة الإماراتي.

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مالانجو (27 عاما) خاض 41 مباراة الموسم الماضي مع الرجاء وسجل 24 هدفا وصنع 4 في جميع المسابقات.

وكان بن مالانجو هدفا للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إلا أن رغبة نادي الرجاء في بيع اللاعب مقابل مبلغ مالي فوري بدلا من التقسيط كانت السبب الرئيسي في انضمامه لصفوف الشارقة.

مالانجو الشارقة
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