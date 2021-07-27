أولمبياد طوكيو 2020 - القنوات الناقلة لمنافسات مصر يوم الأربعاء.. منتخب اليد وعمر عصر لصناعة التاريخ

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 17:43

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر لليد قبل الأولمبياد

تستعد البعثة المصرية لخوص منافسات اليوم السادس من أولمبياد طوكيو 2020 بأكثر من لعبة.

وتشارك مصر في أكثر من منافسة فجر وصباح الأربعاء مثل الرماية والسلاح والملاكمة والقوس والسهم وكرة القدم وكرة اليد.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد منافسات المصريين في اليوم الخامس من أولمبياد طوكيو 2020 والقنوات الناقلة.

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2:00 فجرا (رماية) حفرة - ماجي عشماوي تمهيدي سيدات

2:50 فجرا (رماية) حفرة - أحمد زاهر وعبد العزيز محيلبة تمهيدي فردي رجال

3:00 فجرا (سلاح) فرق السابر - مصر × اليابان (ثمن النهائي)

4:27 فجرا (القوس والسهم) أمل أدم × الكورية الجنوبية مينهي يانج - دور 64 فردي السيدات

7:27 صباحا (ملاكمة) عبد الرحمن عرابي - دور 16

7:15 صباحا (كرة يد) مصر × اليابان - بي إن سبورتس 1

12:07 صباحا (سباحة) فريدة عثمان - 100م حرة تصفيات

1:00 ظهرا (تنس طاولة) عمر عصر - الدور ربع النهائي - بي إن سبورتس بريميوم 1

1:00 ظهرا (كرة قدم) مصر × أستراليا - بي إن سبورتس اكسترا 2

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