أولمبياد طوكيو 2020 - على طريقة تايسون.. ملاكم مغربي يعض منافسه النيوزيلاندي

حاول الملاكم المغربي يونس باعلا في منافسات الوزن الثقيل خلال دور الـ 16 لـ أولمبياد طوكيو 2020 عض منافسه النيوزيلاندي ديفيد نيكيا.

وحقق نيكيا الفوز بنتيجة 5-0، إذ فاز بأول جولتين بسهولة وفقا لموقع "دويتشه فيله" الألماني.

في الجولة الثالثة فقد باعلا أعصابه خلال تقارب الملاكمين وحاول عض أذن منافسه، لكنه أبعد رأسه في الوقت المناسب.

نيكيا الذي رفع علم نيوزيلاندا في حفل افتتاح الأولمبياد تفاجئ من أن الحكم لم يشاهد الحكم للواقعة.

وقال نيكيا (25 عاما): "هل رأيت ذلك؟ لا أعتقد أن الحكم شاهد ذلك".

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وأضاف "لم يتمكن من وضع فمه بالكامل. لحسن الحظ كان يضع واقيا للفم، وكان لدي الكثير من العرق. لا أتذكر ما قلته له، لكني قلت له بعض الكلمات السيئة".

وتابع "تعرضت للعض مرة واحدة قبل ذلك في صدري خلال ألعاب الكومنولث في جولد كوست، لكن الغريب أن هذا يحدث في الأولمبياد".

وأعلن المنظمون عن استبعاد الملاكم المغربي وإلغاء نتيجته برغم خسارته.

وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان، ما حدث في النزال الشهير في عام 1997 بين الأمريكي إيفاندر هوليفيلد، ومواطنه الأسطورة مايك تايسون، حينها انتهت المواجهة بين الملاكمين بهزيمة تايسون، بسبب قضمه أذن منافسه.