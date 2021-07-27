أولمبياد طوكيو 2020 - على طريقة تايسون.. ملاكم مغربي يعض منافسه النيوزيلاندي

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 17:43

كتب : FilGoal

يونس باعلا

حاول الملاكم المغربي يونس باعلا في منافسات الوزن الثقيل خلال دور الـ 16 لـ أولمبياد طوكيو 2020 عض منافسه النيوزيلاندي ديفيد نيكيا.

وحقق نيكيا الفوز بنتيجة 5-0، إذ فاز بأول جولتين بسهولة وفقا لموقع "دويتشه فيله" الألماني.

في الجولة الثالثة فقد باعلا أعصابه خلال تقارب الملاكمين وحاول عض أذن منافسه، لكنه أبعد رأسه في الوقت المناسب.

أخبار متعلقة
بيراميدز يفقد إسلام عيسى أمام الإسماعيلي اختبر معلوماتك - أي من هؤلاء لعبوا لـ الزمالك؟ نادي الصيد يكرم هداية ملاك وسيف عيسى بعد إنجاز أولمبياد طوكيو 2020 أليجري: رفضت عرض ريال مدريد لأنني أحب يوفنتوس.. مسؤوليات رونالدو أصبحت أكبر

نيكيا الذي رفع علم نيوزيلاندا في حفل افتتاح الأولمبياد تفاجئ من أن الحكم لم يشاهد الحكم للواقعة.

وقال نيكيا (25 عاما): "هل رأيت ذلك؟ لا أعتقد أن الحكم شاهد ذلك".

وأضاف "لم يتمكن من وضع فمه بالكامل. لحسن الحظ كان يضع واقيا للفم، وكان لدي الكثير من العرق. لا أتذكر ما قلته له، لكني قلت له بعض الكلمات السيئة".

وتابع "تعرضت للعض مرة واحدة قبل ذلك في صدري خلال ألعاب الكومنولث في جولد كوست، لكن الغريب أن هذا يحدث في الأولمبياد".

وأعلن المنظمون عن استبعاد الملاكم المغربي وإلغاء نتيجته برغم خسارته.

وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان، ما حدث في النزال الشهير في عام 1997 بين الأمريكي إيفاندر هوليفيلد، ومواطنه الأسطورة مايك تايسون، حينها انتهت المواجهة بين الملاكمين بهزيمة تايسون، بسبب قضمه أذن منافسه.

أولمبياد طوكيو 2020 يونس باعلا
نرشح لكم
أخر الأخبار
طبيب الأهلي: وليد سليمان ينتظم في التدريبات خلال 10 أيام.. ومحمد محمود جاهز للمباريات 6 دقيقة | الدوري المصري
الشارقة الإماراتي يضم مالانجو 20 دقيقة | ميركاتو
أولمبياد طوكيو 2020 - القنوات الناقلة لمنافسات مصر يوم الأربعاء.. منتخب اليد وعمر عصر لصناعة التاريخ 23 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - على طريقة تايسون.. ملاكم مغربي يعض منافسه النيوزيلاندي 23 دقيقة | طوكيو 2020
بيراميدز يفقد إسلام عيسى أمام الإسماعيلي 27 دقيقة | الدوري المصري
نادي الصيد يكرم هداية ملاك وسيف عيسى بعد إنجاز أولمبياد طوكيو 2020 41 دقيقة | طوكيو 2020
أليجري: رفضت عرض ريال مدريد لأنني أحب يوفنتوس.. مسؤوليات رونالدو أصبحت أكبر ساعة | الدوري الإيطالي
اختبر معلوماتك - أي من هؤلاء لعبوا لـ الزمالك؟ ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 2 مباشر أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 3 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 4 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر
قد ينال إعجابك