بيراميدز يفقد إسلام عيسى أمام الإسماعيلي

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 17:39

كتب : FilGoal

إسلام عيسى - كريم العراقي - بيراميدز - المصري

يغيب إسلام عيسى لاعب وسط فريق نادي بيراميدز عن مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري الممتاز بسبب الإيقاف.

إسلام عيسى

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ويستضيف بيراميدز نظيره النادي الإسماعيلي يوم 2 أغسطس المقبل في السابعة مساء على استاد الدفاع الجوي، في إطار اللقاء المؤجل من الجولة 25 من الدوري الممتاز.

وحصل إسلام عيسى على بطاقة صفراء في مباراة البنك الأهلي التي انتهت بالتعادل 1-1على استاد الدفاع الجوي، لتكون البطاقة الصفراء الثالثة للاعب ليغيب عن المباراة المقبلة للإيقاف.

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وغاب عن بيراميدز في مباراتي الإنتاج الحربي والبنك الأهلي، ثلاثي المنتخب الأولمبي أسامة جلال ورمضان صبحي وإبراهيم عادل.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 27 مباراة، ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ11 برصيد 27 نقطة.

إسلام عيسى بيراميدز الدوري المصري
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