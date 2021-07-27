نادي الصيد يكرم هداية ملاك وسيف عيسى بعد إنجاز أولمبياد طوكيو 2020

قرر مجلس إدارة نادي الصيد تكريم الثنائي سيف عيسى وهداية ملاك الحاصل على ميداليتين برونزيتين في أولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية.

وصرح محسن طنطاوي رئيس نادي الصيد، أن مجلس الإدارة طلب من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي للحضور بداية من الواحدة ظهرا للمساهمة في تكريم البطلين اللذان رفعا اسم البلاد عاليا في المحافل الدولية وحققا ميداليتين لمصر حتى الآن.

ومن جانبه أوضح محمد الدباح المدير التنفيذي لنادي الصيد، أنه سيتم غلق موقف السيارات الشرقي " بجوار بوابة 7 " لاستقبال البطلين من الساعة الواحدة ظهرا حتى الخامسة مساء.

وتُوجت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو بالميدالية البرونزية، بعد الفوز على لاعبة الولايات المتحدة فى منافسات الترضية، ووقفت هداية على المنصة بجانب لاعبتي الذهب والفضة، بالإضافة إلى صاحبة المركز الثالث والبرونزية أيضا.

وتمكن سيف عيسى من الفوز على الإيطالي سيمون أليسيو، فى ربع نهائي التايكوندو، ليتأهل إلى نصف النهائي لمنافسات فردى الرجال وزن 80 كجم قبل أن يتوج في النهاية بالميدالية البرونزية.

وكانت البطلة المصرية هداية ملاك قد حصدت أول ميدالية لمصر في طوكيو 2020، بعد فوزها على اللاعبة الأمريكية بمنافسات التايكوندو.