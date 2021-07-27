أليجري: رفضت عرض ريال مدريد لأنني أحب يوفنتوس.. مسؤوليات رونالدو أصبحت أكبر

أوضح ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس سبب تفضيل تدريب السيدة العجوز رغم رغبة ريال مدريد في قيادته للفريق.

وقال أليجري في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أنا هنا من جديد، لدي حماس كبير، أبدأ مرة أخرى بالكثير من العاطفة، مثلما بدأت التدريب لأول مرة، لدي مجموعة جيدة من اللاعبين، دعونا نفكر في المستقبل".

وأضاف "لقد رفضت عرض ريال مدريد، أود أن أقول شكراً على هذه الفرصة لكني أحب يوفنتوس".

وتابع "لدينا الكثير من العناصر الشابة سيشكلون قيمة قوية للفريق ومستقبل للنادي، كما أنه لدينا أشخاص هم الأكثر خبرة مثل جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي وكريستيانو رونالدو، وهم قدوة للاعبين الشباب".

وأكمل "أقود فريق فاز بثلاثة ألقاب في العامين الماضيين، رونالدو لاعب عظيم، تحدثت معه يوم الإثنين وأخبرته أن هذا الموسم مهم وأنه لديه مسؤولية أكبر".

وواصل "ما تحقق سابقًا أصبح من الماضي، لدينا أهداف جديدة نريد تحقيقها، فخور بتواجدي هنا مرة أخرى، وسعيد برد فعل الجمهور، بداية من يوم 22 أغسطس سيكون علينا حصد النقاط في الدوري الإيطالي".

ويشعر أليجري بأن الفريق الذي سيتوج بالدوري في الموسم الجديد عليه حصد 87 أو 88 نقطة.

واستمر "إنتر هو المرشح الأوفر حظا للفوز لأنه حامل اللقب، علينا أن نمهد طريقنا للفوز بالبطولة، بالإضافة إلى إنتر ويوفنتوس هناك ميلان وروما ونابولي ولاتسيو".

وأتم "من المهم أن تستقبل شباكنا أهدافًا أقل من الآخرين، اعتبارا من يوم الثلاثاء سيكون الفريق بالكامل متاح. علي أن أجد التوازن بين اللعب الجيد والنتائج الجيدة في مختلف مراحل الموسم".

وسيفتتح يوفنتوس موسمه بمواجهة أودينيزي يوم 22 أغسطس في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.