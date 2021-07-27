أولمبياد طوكيو 2020 - جدول منافسات مصر فجر وصباح الأربعاء.. منتخبا القدم واليد

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 16:48

كتب : FilGoal

بعثة مصر في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020

تستعد البعثة المصرية لخوص منافسات اليوم السادس من أولمبياد طوكيو 2020 بأكثر من لعبة.

وتشارك مصر في أكثر من منافسة فجر وصباح الأربعاء مثل الرماية والسلاح والملاكمة والقوس والسهم وكرة القدم وكرة اليد.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد منافسات المصريين في اليوم الخامس من أولمبياد طوكيو 2020.

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2:00 فجرا (رماية) حفرة - ماجي عشماوي تمهيدي سيدات

2:50 فجرا (رماية) حفرة - أحمد زاهر وعبد العزيز محيلبة تمهيدي فردي رجال

3:00 فجرا (سلاح) فرق السابر - مصر × اليابان (ثمن النهائي)

4:27 فجرا (القوس والسهم) أمل أدم × الكورية الجنوبية مينهي يانج - دور 64 فردي السيدات

7:27 صباحا (ملاكمة) عبد الرحمن عرابي - دور 16

7:15 صباحا (كرة يد) مصر × اليابان

12:07 صباحا (سباحة) فريدة عثمان - 100م حرة تصفيات

1:00 ظهرا (كرة قدم) مصر × أستراليا

أولمبياد طوكيو 2020 بعثة مصر منافسات اليوم السادس
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