أولمبياد طوكيو 2020 - موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام أستراليا والقنوات الناقلة

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 16:44

كتب : FilGoal

منتخب مصر - أولمبياد طوكيو 2020

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي نظيره الأسترالي والقنوات الناقلة في منافسات كرة القدم الرجال ضمن أولمبياد طوكيو 2020.

مصر برصيد نقطة واحدة قبل الجولة الأخيرة تتذيل الترتيب وتلتقي أستراليا صاحبة المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

وتقام المباراة على ملعب مايجي في الواحدة ظهرا.

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وتذاع على قناة بي إن 2 إكسترا المفتوحة والكأس 3 وبي إن 4K.

وإليكم مواعيد والقنوات الناقلة لجميع مباريات الجولة الثالثة:

10:00 السعودية × البرازيل – بي إن 2 إكسترا

10:00 ألمانيا × كوت ديفوار – بي إن 5

10:30 كوريا الجنوبية × الهندوراس – بي إن 4

10:30 رومانيا × نيوزيلاندا – بي إن 2 بريميوم

13:00 إسبانيا × الأرجنتين – بي إن 4

13:30 جنوب إفريقيا × المكسيك – بي إن 2 بريميوم

13:30 فرنسا × اليابان – بي إن 2 الإنجليزية

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