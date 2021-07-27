سلة - فرج عامر لـ في الجول: صفقة انتقال عمر عزب لـ الأهلي تمت

أوضح فرج عامر رئيس نادي سموحة أن صفقة انتقال عمر عزب لاعب كرة السلة بناديه إلى الأهلي تمت.

وقال فرج عامر في تصريحات لـFilGoal.com: "عمر عزب انتقل إلى الأهلي مقابل 4 ملايين جنيه نقدا".

ويتواجد عمر عزب حاليا في صفوف منتخب مصر لكرة السلة استعدادًا لخوض بطولة الملك عبد الله الثاني الودية في الفترة من 26 يوليو وحتى 1 أغسطس.

صفقة عزب تأتي بعدما قرر الأهلي الاستغناء عن 5 لاعبين من الفريق الأول لكرة السلة في النادي.

وأخطر طارق الغنام المدير الإداري للفريق اللاعبين الخمسة بفسخ تعاقدهم بشكل ودي قبل بداية التسجيل للموسم الجديد تجنبا لدفع مقابل مالي.

واللاعبون الخمسة هم أحمد السلعاوي وعبد الفضيل إبراهيم وحاتم البحيري ومحمد مصطفى مودي ومعتز حسني.

وشدد الغنام في رسالته للاعبين أن تقرير ماريو بالما، المدرب السابق للفريق، هو سبب قرار النادي بالاستغناء عنهم.

ورحل البرتغالي بالما عن الفريق بعدما انتهى عقده في 30 يونيو الماضي.

ويدرس حاليا رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي في الأهلي، سيرا ذاتية للاستقرار على خليفة بالما.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي اتفق مع المدرب الإسباني أجوستي بوش لقيادة الفريق الأول لكرة السلة في النادي.

ورأى مجلس إدارة القلعة الحمراء أن أجوستي، المدرب السابق للزمالك، هو الأنسب لإعادة الفريق لمنصات التتويج.

وسيعلن الأهلي خلال أيام التعاقد مع أجوستي الذي سيحدد احتياجاته لدعم قائمة الفريق استعدادا للموسم المقبل.

ورحل أجوستي عن الزمالك في 30 يونيو الماضي بعدما انتهى عقده مع الفريق.

وعرض الزمالك التجديد على أجوستي الذي رفض الاستمرار في القلعة البيضاء.

وقاد أجوستي فريق الزمالك للفوز ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال ودوري السوبر المصري.