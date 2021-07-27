طائرة - الأهلي يدعم صفوفه بلاعب أمريكي

أعلن النادي الأهلي يوم الثلاثاء دعم صفوف فريق الكرة الطائرة بالأمريكي جاريت مواجاتوتيا الذي تعاقد معه لمدة موسم واحد.

وانضم مواجاتوتيا للمنتخب الأمريكي عام 2011 ومثل بلاده في العديد من البطولات القارية والدولية، حسب بيان الأهلي.

وحقق اللاعب مع منتخب بلاده المركز الثالث في كأس العالم عام 2019 في اليابان.

ولعب الأمريكي في عدد من الدوريات الأوروبية كان آخرها الدوري البولندي.

ويلعب مواجاتوتيا في مركز 4، ويشارك خلال هذه الفترة مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو.