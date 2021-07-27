عبير عيسوي (1) - تتحدث عن كيف حرمتها الإصابة من ميدالية متوقعة في بكين 2008

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 16:17

كتب : محرر FilGoal.com

عبير عيسوي

تحدثت عبير عيسوى لاعبة مصر السابقة في التايكوندو عن الإصابة التي حرمتها من المنافسة في أولمبياد بكين 2008.

وقالت عبير عيسوى لـ FilGoal.com: "تعرضت للإصابة قبل ساعة واحدة من بداية المنافسات".

وأضافت "كل ما كان في طريقي حتى نصف النهائي سبق وأن حققت الفوز عليه في آخر شهرين قبل بداية الأولمبياد".

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وأوضحت "تعرضت للإصابة بقطع كامل في عضلة السمانة، وهي إصابة صعبة للرياضي، وإحساس الإصابة كأن أحدهم ضربك بقوة في مكان محدد من الجسم".

وأتمت "الألم الذي شعرت به بسبب القهر لأنني استعددت بتركيز كامل وكل شيء ضاع".

عبير عيسوى تايكوندو حوار في الجول طوكيو 2020
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