تقرير: نابولي يصارع لاتسيو على شاكيري

دخل نابولي في صراع مع لاتسيو للفوز بخدمات جيردان شاكيري جناح ليفربول الذي أوضح رغبته في اللعب بالدوري الإيطالي مجددا.

وأوضح شاكيري أن ناديه وافق على بيعه خلال فترة الانتقال الصيفية، في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي في تشكيل يورجن كلوب، بسبب كثرة الإصابات وكثرة الجاهزين في مركزه.

وأفاد موقع فوتبول إيطاليا أن نابولي أبدى اهتمامه بضم شاكيري هذا الصيف بعد تعرض دييجو ديم لإصابة في أربطة الركبة خلال مباراة ودية، وقد يحتاج إلى جراحة.

لاتسيو يريد ضم اللاعب السويسري، خاصة وأنه صرح برغبته في الانتقال لنسور العاصمة الإيطالية.

في السياق نفسه، تشير بعض التقارير الإسبانية إلى رغبة إشبيلية وفياريال في انضمام اللاعب على سبيل الإعارة.

مستقبل شاكيري قد يتقرر خلال هذا الأسبوع، حسب التقارير.

وقال شاكيري في تصريحات لصحيفة كوريري ديللو سبورت: "أخبرت إدارة ليفربول أنني مستعد لتحدي جديد".

وأضاف "تقبلوا قراري وسينظرون الآن في العروض التي وصلت لي".

خلال فترات الانتقالات السابقة رفض كلوب العديد من العروض لبيع النجم السويسري.

وأكمل "أريد العودة إلى إيطاليا، وأود أن ألعب في صفوف لاتسيو".

شاكيري البالغ من العمر 29 عاما لعب في صفوف إنتر ميلان عام 2015.

وينتهي عقد شاكيري مع ليفربول في يونيو 2022.

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