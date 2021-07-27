أولمبياد طوكيو 2020 - منتخب مصر ينهي استعداداته للقاء أستراليا.. وغريب يطالب باستغلال الفرص

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 15:04

كتب : FilGoal

منتخب مصر - أولمبياد طوكيو 2020

أنهى منتخب مصر الأولمبي استعداداته لمواجهة أستراليا في ثالث مواجهات الجولة الثالثة من أولمبياد طوكيو 2020.

وأغلق المنتخب الأولمبي جميع الملفات الخاصة بمواجهتي إسبانيا والأرجنتين.

وأعطى الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب كل الأهمية لتلك المباراة باعتبارها الحاسمة.

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انتقل المنتخب أمس من مدينة سابورو إلى مياجي أمس بالطائرة.

أدى الفريق مرانه أمس وتم ترتيب زيارة إلى الملعب الذي يستضيف المباراة ثم أدى الفريق مرانه بأحد الملاعب الفرعية.

وبحسب الاجتماع الفني سيرتدي المنتخب المصري القميص الأحمر الشورت الأسودد.

وأجرى شوقي غريب المحاضرة الفنية في الثالثة عصرا وتم خلالها استعراض كافة الأمور من خلال متابعة مباراتي أستراليا أمام إسبانيا والأرجنتين.

وخلالها أيضا تحدث غريب عن ضرورة تحقيق الفوز بهدف الدفاع عن اسم الفريق الذي حقق بطولة إفريقيا من قبل.

وشدد غريب للاعبين أن الجماهير المصرية تنتظر منهم الكثير في لقاء أستراليا وحثهم على ضرورة استغلال الفرص التي تسنح لهم لأننا إذا استغللنا إحدى الفرص التي سنحت لنا في لقاء الأرجنتين لتغيرت أمور كثيرة.

وفي المساء أدى الفريق مرانه وشارك فيه جميع اللاعبين وجاهزين للمشاركة غدا.

مصر الأولمبي طوكيو 2020 أستراليا
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