أولمبياد طوكيو 2020 - انسحاب سيمون بايلز بسبب "مشكلة طبية"

انسحبت سيمون بيلز أسطورة الجمباز الأمريكية خلال منافسات نهائي الفرق في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال بيان الجمباز في الولايات المتحدة الأمريكية "سيمون بيلز انسحبت من المنافسة النهائية للفريق بسبب مشكلة طبية".

وأضاف البيان "سيتم تقييمها يوميا لتحديد الموافقة الطبية للمسابقات المستقبلية".

وبحسب شبكة "بي إن سبورتس" قدمت حاصدة الذهبيات الأربع في أولمبياد ريو 2016 قفزة افتتاحية باهتة، ثم غادرت أرضية المسابقة لفترة وجيزة قبل أن تعود للانضمام إلى زملائها في الفريق.

وتم استبدال بيلز (24 عاما) في المنافسات الثلاث الختامية على العارضتين مختلفتي الارتفاع، عارضة التوازن والحركات الأرضية.

موقع "الأولمبياد" الرسمي كان قد وصف الأمريكية بـ "الأفضل على الإطلاق".

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