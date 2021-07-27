أولمبياد طوكيو 2020 - انسحاب سيمون بايلز بسبب "مشكلة طبية"

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 14:41

كتب : FilGoal

سيمون بايلز

انسحبت سيمون بيلز أسطورة الجمباز الأمريكية خلال منافسات نهائي الفرق في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال بيان الجمباز في الولايات المتحدة الأمريكية "سيمون بيلز انسحبت من المنافسة النهائية للفريق بسبب مشكلة طبية".

وأضاف البيان "سيتم تقييمها يوميا لتحديد الموافقة الطبية للمسابقات المستقبلية".

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وبحسب شبكة "بي إن سبورتس" قدمت حاصدة الذهبيات الأربع في أولمبياد ريو 2016 قفزة افتتاحية باهتة، ثم غادرت أرضية المسابقة لفترة وجيزة قبل أن تعود للانضمام إلى زملائها في الفريق.

وتم استبدال بيلز (24 عاما) في المنافسات الثلاث الختامية على العارضتين مختلفتي الارتفاع، عارضة التوازن والحركات الأرضية.

موقع "الأولمبياد" الرسمي كان قد وصف الأمريكية بـ "الأفضل على الإطلاق".

سيمون بيلز طوكيو 2020 جمباز
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