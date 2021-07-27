سان جيرمان: راموس سيغيب عن السوبر الفرنسي

أوضح نادي باريس سان جيرمان غياب مدافعه الجديد سيرجيو راموس عن مباراة السوبر الفرنسي ضد ليل الأسبوع المقبل.

ويلعب سان جيرمان بطل كأس فرنسا ضد ليل بطل الدوري لقاء السوبر الفرنسي يوم الأحد المقبل.

وأفاد النادي الباريسي عبر موقعه: "سيرجيو راموس في طريقه للتعافي تدريجياً من إصابة في عضلة السمانة تعرض لها في التدريبات نهاية الأسبوع الماضي".

وأضاف "من المتوقع عودة راموس إلى التدريب في غضون أسبوع".

وبالتالي لن يتمكن راموس من خوض المباراة الودية التي تجمع سان جيرمان بفريقه القديم، إشبيلية، يوم الأربعاء، ولقاء السوبر الأحد المقبل.

وأعلن باريس سان جيرمان هذا الصيف التعاقد مع سيرخيو راموس في صفقة انتقال حر لمدة موسمين بعد انتهاء تعاقده مع ريال مدريد.

راموس الذي غاب عن صفوف منتخب إسبانيا في بطولة يورو 2020 هذا الصيف يتدرب مع سان جيرمان منذ بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

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