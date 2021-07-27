الدحيل يضم توبي ألدرفيريلد

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 14:06

كتب : FilGoal

توبي ألدرفيريلد - الدحيل القطري

أعلن الدحيل القطري ضم مدافع البلجيكي توبي ألدرفيريلد من صفوف توتنام الإنجليزي بعقد يمتد لـ 3 مواسم.

ولم يعلن النادي القطري عن قيمة الصفقة.

وأشارت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية إلى أن الصفقة تبلغ 13 مليون جنيه إسترليني يحصل عليهم نادي توتنام مقابل بيع مدافع البلجيكي للنادي القطري.

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وشارك توبي مع النادي اللندني في 236 مباراة خلال 6 سنوات ولم يحصد أي لقب، وسجل 9 أهداف.

ألديرفيريلد البالغ من العمر 32 عاما انضم لصفوف توتنام عام 2016 قادما من أتليتكو مدريد الإسباني.

وسينضم توبي إلى الرباعي المحترف، إدميلسون جونيور والغاني إيفانز منساه والكيني مايكل أولونجا والكوري الجنوبي نام تاي هي.

وحل الدحيل في الموسم الماضي بالمركز الثاني برصيد 47 نقطة من 60 في دوري نجوم قطر.

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