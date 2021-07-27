إصابة لاعب بايرن بفيروس كورونا

أعلن نادي بايرن ميونيخ إصابة لاعب الوسط كورينتين توليسو بفيروس كورونا.

وأفاد بايرن عبر موقعه: "أثبتت اختبارات كورينتين توليسو إصابته بفيروس كورونا".

ويخضع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا للعزل حاليا في بلاده فرنسا.

من جهة أخرى، خضع لاعبو بايرن الذين شاركوا في بطولة يورو 2020 هذا الصيف لفحوصات طبية وبدنية قبل الانضمام لزملائهم في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وكان من بين اللاعبين الذين عادوا يوم الثلاثاء روبرت ليفاندوفسكي وليون جوريتسكا وكينجسلي كومان، والذين خضعوا مع بقية الدوليين لاختبارات بدنية.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الألماني يوم 13 أغسطس المقبل.