أولمبياد طوكيو 2020 - "ما يجعلهن يشعرن بالراحة".. فريق الجمباز الألماني للسيدات يرتدي بدلات كاملة للجسم

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 13:04

كتب : FilGoal

فريق الجمباز الألماني - طوكيو 2020

اختار فريق الجمباز الألماني للسيدات ارتداء بدلات كاملة للجسم في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 يوم الأحد الماضي في خطوة "تهدف إلى تعزيز حرية الاختيار وتشجيع النساء على ارتداء ما يجعلهن يشعرن بالراحة".

الفريق المكون من: سارة فوس - بولين شايفر بيتز - إليزابيث سيتز - كيم بوي، ظهر باللباس الأحمر والأبيض بأكمام طويلة وسراول يمتد للكاحل.

وقالت فوس إن الفريق ناقش اختياره للزي قبل المنافسة يوم الأحد واستقر على الوحدة.

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 - علي خلف الله يودع منافسات سباحة 100 متر حرة بالتصفيات أولمبياد طوكيو 2020 – مصر تنهى منافسات زوجي سيدات الريشة الطائرة بخسارة ضد كندا أولمبياد طوكيو 2020 - 7 حالات كورونا جديدة بين المنافسين أولمبياد طوكيو 2020 - مدرب أستراليا قبل لقاء مصر: مستعدون.. نحن هنا من أجل الميدالية الذهبية

وقالت فوس (21 عاما) في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "عندما تكبر كامرأة، من الصعب جدا التعود على جسدك الجديد بطريقة ما".

وأضافت "نريد أن نتأكد من أن الجميع يشعر بالراحة ونظهر للجميع أنه يمكنهم ارتداء ما يريدون وأن يبدو رائعا، ويشعرون بالإعجاب، سواء كان ذلك في ثوب طويل أو قصير".

وأوضحت فوس أنها خطوة تهدف إلى مواجهة إضفاء الطابع الجنسي على الرياضة، بعدما ارتدوا بدلات كاملة تغطي الجسم في بطولة أوروبا أبريل الماضي.

وأردفت: "نريد أن نكون نموذجا يحتذى به في أي حال، لنجعل الجميع لديهم الشجاعة لاتباعنا".

فيما قالت لاعبة الجمباز الالمانية اليزابيث سيتز في تصريح لشبكة "CNN": "الامر يتعلق بما هو مريح، أردنا أن نظهر أن كل امرأة، كل شخص، يجب أن يقرر ماذا يرتدي".

وأوضح التقرير أن قرار الألمانيات على ارتداء الملابس الموحدة حصل على ثناء زملائهم المنافسين في طوكيو.

وقالت لاعبة الجمباز النرويجية جولي إريكسن: "أعتقد أنه من الرائع حقا أن يكون لديهم الشجاعة للوقوف في مثل هذه الساحة الضخمة وإظهار الفتيات من جميع أنحاء العالم أنه يمكنك ارتداء ما تريد".

وأكملت "وأحييهم على ذلك".

بالنسبة للسيدات، فإن الزي القياسي للمنافسة في الجمباز هو ثوب يوتار، مع السماح بملابس طويلة ونصف أكمام وبدون أكمام.

يُسمح بارتداء الملابس التي تغطي الساقين في المسابقات الدولية ولكن حتى الآن تم ارتداؤها بشكل شبه حصري لأسباب دينية.

لم يتأهل فريق الجمباز الألماني للنهائيات.

أولمبياد طوكيو 2020 طوكيو 2020 جمباز
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو 2020 - تشكيل أستراليا.. ثلاثة تغييرات وتيليو يقود الهجوم 6 دقيقة | طوكيو 2020
تشكيل منتخب مصر – صلاح محسن أساسي وطاهر أساسيان أمام أستراليا 11 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - 16 حالة كورونا جديدة 34 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو - للعلاج النفسي.. سيمون بيلز تنسحب من منافسات الجمباز الفردي ساعة | طوكيو 2020
أحمد الأحمر: مباراة الدنمارك لم تكن مهمة.. هدفنا دخول ربع النهائي بأفضل جاهزية بدنية ساعة | طوكيو 2020
انتهاء الشراكة الذهبية - كيف يعوض ريال مدريد رحيل راموس وفاران؟ ساعة | الدوري الإسباني
مرتجي: الأهلي الحالي يشبه الجيل الذهبي.. ولا نخسر برحيل أي لاعب ساعة | الدوري المصري
أولمبياد طوكيو 2020 - جدول أبرز المرشحين المصريين للمنافسة على ميدالية 3 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 2 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 3 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 4 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر
قد ينال إعجابك