مدافع برشلونة الجديد: صلاح أصعب مهاجم لعبت ضده

وصف إريك جارسيا مدافع برشلونة الجديد محمد صلاح نجم ليفربول بأنه أصعب مهاجم لعب ضده.

جارسيا، الذي يتواجد في صفوف المنتخب الأولمبي الإسباني بأولمبياد طوكيو حاليا، انتقل هذا الصيف من مانشستر سيتي إلى برشلونة.

وقال جارسيا في تصريحات مصورة: "كان يوم تقديمي كلاعب في صفوف برشلونة مميزًا للغاية. أنا أتطلع حقًا لبدء العمل مع الفريق".

وحين طلب منه اختيار أصعب مهاجم واجهه، قال جارسيا: "محمد صلاح هو الأصعب".

ولعب جارسيا مباراة واحدة ضد صلاح وكانت في الدوري الإنجليزي بالموسم الذي حصد فيه ليفربول اللقب.

المباراة كانت عقب العودة من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، وانتهت بفوز مانشستر سيتي 4-0.

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