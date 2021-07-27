تقرير مغربي يكشف سبب انتقال مالانجو لـ الشارقة على حساب الزمالك

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 12:09

كتب : FilGoal

أورلاندو بايرتس - الرجاء - بن مالانجو

كشف موقع "le360 Sport" المغربي سبب انضمام الكونغولي بن مالانجو للشارقة الإماراتي على حساب الزمالك.

وأوضح التقرير أن الصفقة تمت مقابل 3.3 مليون يورو.

التقرير المغربي أوضح السبب "الزمالك لم يضم بن مالانجو مهاجم الرجاء المغربي بسبب عدم توفره على السيولة المادية الكافية لإتمام الصفقة "كاش"، حيث كان ينوي دفع قيمة الصفقة بالتقسيط وهو ما رفضته إدارة الرجاء جملة وتفصيلا".

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وأضاف التقرير أن النادي الإماراتي وافق على التعاقد مع اللاعب بدفع المقابل المادي نقدا بعد مفاوضات ناجحة مع وكيل أعماله.

وأشار التقرير أن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك هو من أوصى بضم المهاجم الكونغولي.

ووصل مالانجو أمس الإثنين للإمارات لخوض الفحص الطبي للانضمام لصفوف الشارقة.

مالانجو (27 عاما) خاض 41 مباراة الموسم الجاري وسجل 24 هدفا وصنع 4 في جميع المسابقات.

بن مالانجو الرجاء الشارقة الزمالك
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