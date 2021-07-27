رونالدينيو: على ميسي البقاء في برشلونة

يرى رونالدينيو نجم برشلونة السابق أنه على ليونيل ميسي البقاء في صفوف الفريق الكتالوني.

ولا زال موقف الأرجنتيني غامضا مع برشلونة بعد نهاية تعاقده مع البلاوجرانا في 30 يونيو الماضي.

وقال رونالدينيو لموقع "توتو ميركاتو ويب": "على ميسي البقاء في برشلونة".

وأضاف "عندما يعتزل وأتمنى أن يكون بعد وقتٍ طويل من الآن، بإمكانه ترك القميص رقم 10 ولن يرتديه أحد مجددا".

مسيرة ميسي بدأت رفقة رونالدينيو من 2005 وحتى رحيل البرازيلي صوب ميلان الإيطالي.

وكان خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني قد صرّح سابقا، قائلا: "ميسي قال دائما إنه يريد الاستمرار، ونحن نتقدم في المفاوضات، نريده أن يبقى هنا لسنوات عديدة، ماتيو اليماني يعمل بشكل جيد للغاية من أجل ذلك".

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فأن توصل الطرفان لاتفاق ساهم في التوصل لعقد طويل الأمد لمدة 5 مواسم.

وأوضح التقرير أن "ميسي وافق على تقليص راتبه الحالي بنسبة 50% بسبب المشاكل المادية التي يمر بها النادي والوضع المعقد".

وشدد التقرير أن المال لم يكن مشكلة في المفاوضات بل الضرائب.

وواصل التقرير أنه من النادر على تسير الأمور بشكل خاطئ، وأنه حان وقت محاميّ الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على العقود.

وأتم التقرير أن الشرط الجزائي في عقد ميسي سيكون 350 مليون يورو.