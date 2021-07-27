رونالدينيو: على ميسي البقاء في برشلونة

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 11:49

كتب : FilGoal

ميسي رونالدينيو

يرى رونالدينيو نجم برشلونة السابق أنه على ليونيل ميسي البقاء في صفوف الفريق الكتالوني.

ولا زال موقف الأرجنتيني غامضا مع برشلونة بعد نهاية تعاقده مع البلاوجرانا في 30 يونيو الماضي.

وقال رونالدينيو لموقع "توتو ميركاتو ويب": "على ميسي البقاء في برشلونة".

أخبار متعلقة
لابورتا: مفاوضات تجديد عقد ميسي تتقدم.. في الوقت المناسب ستعرفون كل شيء رغم سخرية ميسي منه.. مينا: ليو شخص عظيم كومان: ميسي لاعب مهم.. ومتحمس لامتلاء كامب نو بالجمهور مرة أخرى مارتينيز: أردت الموت من أجل ميسي

وأضاف "عندما يعتزل وأتمنى أن يكون بعد وقتٍ طويل من الآن، بإمكانه ترك القميص رقم 10 ولن يرتديه أحد مجددا".

مسيرة ميسي بدأت رفقة رونالدينيو من 2005 وحتى رحيل البرازيلي صوب ميلان الإيطالي.

وكان خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني قد صرّح سابقا، قائلا: "ميسي قال دائما إنه يريد الاستمرار، ونحن نتقدم في المفاوضات، نريده أن يبقى هنا لسنوات عديدة، ماتيو اليماني يعمل بشكل جيد للغاية من أجل ذلك".

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فأن توصل الطرفان لاتفاق ساهم في التوصل لعقد طويل الأمد لمدة 5 مواسم.

وأوضح التقرير أن "ميسي وافق على تقليص راتبه الحالي بنسبة 50% بسبب المشاكل المادية التي يمر بها النادي والوضع المعقد".

وشدد التقرير أن المال لم يكن مشكلة في المفاوضات بل الضرائب.

وواصل التقرير أنه من النادر على تسير الأمور بشكل خاطئ، وأنه حان وقت محاميّ الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على العقود.

وأتم التقرير أن الشرط الجزائي في عقد ميسي سيكون 350 مليون يورو.

برشلونة رونالدينيو ليونيل ميسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو 2020 - علي خلف الله يودع منافسات سباحة 100 متر حرة بالتصفيات 13 دقيقة | طوكيو 2020
مدافع برشلونة الجديد: صلاح أصعب مهاجم لعبت ضده 18 دقيقة | المحترفون
أولمبياد طوكيو 2020 – مصر تنهى منافسات زوجي سيدات الريشة الطائرة بخسارة ضد كندا 36 دقيقة | طوكيو 2020
تقرير مغربي يكشف سبب انتقال مالانجو لـ الشارقة على حساب الزمالك 44 دقيقة | الدوري المصري
كاف يُغرم الأهلي بسبب لقاء الترجي 59 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
رونالدينيو: على ميسي البقاء في برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
أولمبياد طوكيو 2020 - 7 حالات كورونا جديدة بين المنافسين ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - مدرب أستراليا قبل لقاء مصر: مستعدون.. نحن هنا من أجل الميدالية الذهبية ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 2 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 3 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر 4 مباشر أولمبياد طوكيو 2020 - مروان القماش ينافس في 800 متر حرة سباحة
قد ينال إعجابك