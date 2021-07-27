أولمبياد طوكيو 2020 - 7 حالات كورونا جديدة بين المنافسين

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 11:16

كتب : FilGoal

حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020

أفادت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 بظهور 7 حالات مصابة بفيروس كورونا في صفوف المنافسين.

ووصل عدد المصابين بالفيروس في منافسات الأولمبياد بين لاعبين ومدربين وإداريين إلى 155 حالة منذ مطلع يوليو الجاري.

وذكرت اللجنة المنظمة أن أحد لاعبي التنس الهولنديين مصاب بالفيروس بالإضافة إلى رياضي آخر.

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 - مدرب أستراليا قبل لقاء مصر: مستعدون.. نحن هنا من أجل الميدالية الذهبية أولمبياد طوكيو 2020 - عمر عصر يكتب تاريخا مصريا لتنس الطاولة.. وإقصاء وصيف العالم أولمبياد طوكيو 2020 - ناعومي أوساكا تودع منافسات التنس في مفاجأة كبرى أولمبياد طوكيو 2020 - السعيد والزهراء محمد يودعان منافسات زوجي الرماية

وبذلك ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في بعثة هولندا إلى 6 لاعبين.

في السياق نفسه، سجلت مدينة طوكيو 2848 حالة إصابة بالفيروس يوم الثلاثاء، وهو الرقم الأعلى منذ بداية الجائحة في العام الماضي.

طوكيو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو 2020 - تشكيل أستراليا.. ثلاثة تغييرات وتيليو يقود الهجوم 7 دقيقة | طوكيو 2020
تشكيل منتخب مصر – صلاح محسن وطاهر أساسيان أمام أستراليا 13 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - 16 حالة كورونا جديدة 36 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو - للعلاج النفسي.. سيمون بيلز تنسحب من منافسات الجمباز الفردي ساعة | طوكيو 2020
أحمد الأحمر: مباراة الدنمارك لم تكن مهمة.. هدفنا دخول ربع النهائي بأفضل جاهزية بدنية ساعة | طوكيو 2020
انتهاء الشراكة الذهبية - كيف يعوض ريال مدريد رحيل راموس وفاران؟ ساعة | الدوري الإسباني
مرتجي: الأهلي الحالي يشبه الجيل الذهبي.. ولا نخسر برحيل أي لاعب ساعة | الدوري المصري
أولمبياد طوكيو 2020 - جدول أبرز المرشحين المصريين للمنافسة على ميدالية 3 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 2 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 3 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 4 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر
قد ينال إعجابك