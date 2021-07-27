أولمبياد طوكيو 2020 - 7 حالات كورونا جديدة بين المنافسين

أفادت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 بظهور 7 حالات مصابة بفيروس كورونا في صفوف المنافسين.

ووصل عدد المصابين بالفيروس في منافسات الأولمبياد بين لاعبين ومدربين وإداريين إلى 155 حالة منذ مطلع يوليو الجاري.

وذكرت اللجنة المنظمة أن أحد لاعبي التنس الهولنديين مصاب بالفيروس بالإضافة إلى رياضي آخر.

وبذلك ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في بعثة هولندا إلى 6 لاعبين.

في السياق نفسه، سجلت مدينة طوكيو 2848 حالة إصابة بالفيروس يوم الثلاثاء، وهو الرقم الأعلى منذ بداية الجائحة في العام الماضي.