أولمبياد طوكيو 2020 - مدرب أستراليا قبل لقاء مصر: مستعدون.. نحن هنا من أجل الميدالية الذهبية

يثق جراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب أستراليا الأولمبي على قدرة فريقه في التأهل لربع نهائي منافسات الرجال لكرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.

ويلعب منتخب أستراليا ضد نظيره المصري في الواحدة ظهرا في ثالث جولات المسابقة.

وقال مدرب أستراليا خلال المؤتمر الصحفي: "نحن هنا من أجل الميدالية الذهبية، أنا فخور جدا باللاعبين والأداء، قدمنا أداءً رائعا أمام إسبانيا، اعتقد أننا قدمنا أداءً جيدا بشكل استثنائي".

وأضاف "نحن نجلس هنا اليوم مع بطاقة التأهل في أيدينا، فالأمر متروك لنا. لا نعتمد على شخص آخر يضطر إلى التغلب على شخص آخر".

وأكمل عن مباراة إسبانيا والتي خسرها 1-0، قائلا: "اعتقدت أننا دافعنا بشكل رائع، يمكننا اللعب بشكل أفضل بالكرة بالطبع، وسنحسن ذلك".

وتطرق للحديث عن الغيابات التي تضرب صفوفه قبل لقاء مصر مضيفا: "لدينا عمق في القائمة. لدينا لاعبون جدد جاهزون للانطلاق".

ويغيب ريلي ماكجري وناثينال أتينكسون وميتشل دوك عن مواجهة الفراعنة بسبب تراكم البطاقات.

وأردف "لقد أظهرنا سابقا أنه يمكننا لعب بطرق مختلفة ولاعبين مختلفين ولدينا الكثير من العمق لذلك لا يمكنك النظر إلى السلبيات، أنظروا على الإيجابيات".

وأتم "حسنا، تم إيقاف ثلاثة لاعبين لكنهم سيكونون مستعدين لدور ربع النهائي".

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ويحتاج منتخب أستراليا للفوز أو التعادل من أجل حصد بطاقة التأهل.

ورغم أن الفراعنة يتذيلون حاليا ترتيب المجموعة الثالثة بنقطة وحيدة إلا أن الفوز على أستراليا بهدف يوم الأربعاء قد يكفيهم للتأهل للدور التالي.

كيف؟

أولا، لابد أن يفوز منتخب مصر على أستراليا في الجولة الأخيرة التي ستنطلق الساعة 1 ظهرا يوم الأربعاء.

في المباراة الأخرى بين إسبانيا والأرجنتين هناك 3 نتائج محتملة هي:

الأولى فوز إسبانيا على الأرجنتين

في هذه الحالة ستتصدر إسبانيا ترتيب المجموعة بسبع نقاط ثم مصر (4 نقاط) ثم أستراليا والأرجنتين ورصيد كل منهما 3 نقاط.

الثانية تعادل إسبانيا والأرجنتين

في هذه الحالة ستتأهل إسبانيا متصدرة برصيد 5 نقاط وسيكون فارق الأهداف لصالح مصر على حساب الأرجنتين، لذلك ستتأهل مصر كوصيفة.

الثالثة فوز الأرجنتين على إسبانيا

في هذه الحالة ستتأهل الأرجنتين متصدرة للمجموعة وسيحدد فارق الأهداف الوصيف بين مصر وإسبانيا.

الترتيب الحالي للمجموعة:

إسبانيا - نقاط 4 - أهداف مسجلة 1 - أهداف مستقبلة 0 - فارق الأهداف +1

أستراليا - نقاط 3 - أهداف مسجلة 2 - أهداف مستقبلة 1 - فارق الأهداف +1

الأرجنتين - نقاط 3 - أهداف مسجلة 1 - أهداف مستقبلة 2 - فارق الأهداف -1

مصر - نقاط 1 - أهداف مسجلة 0 - أهداف مستقبلة 1 - فارق الأهداف -1

بينما بنود الفصل بين الفرق المتساوية في النقاط هي:

1 - فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة

2 - الأهداف التي سجلها الفريق في كل مباريات المجموعة

3 - عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين الفرق التي لا تزال متساوية

4 - فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفرق التي لا تزال متساوية

5 - عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة بين الفرق التي لا تزال متساوية

6 - اللعب النظيف (الفريق الأفضل هو صاحب أقل نقاط وفقا للبطاقات الصفراء والحمراء التي حصل عليها)

7 - القرعة